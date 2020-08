El 'vestido Adlib de la Reina Letizia' salva a una firma de moda ibicenca en plena crisis

La reina Letizia lució un look total ibicenco durante la visita de losReyes esta semana al barrio de Son Roca en Palma y al proyecto socio-educativo Naüm para jóvenes en riesgo de exclusión social. Para la ocasión eligió un vestido midi blanco con mangas cortas de la firma ibicenca Vintage Ibiza (140 euros) de la colección comercial de 2020, que ha disparado las ventas y la visibilidad de esta firma de Moda Adlib Ibiza.

La repercusión que ha tenido en los medios de comunicación ha disparado las ventas nacionales e internacionales de la empresa de Alberto Serra y José Antonio Marí, propietarios y diseñadores de Vintage Ibiza. Detrás de esta noticia hay una curiosa historia: "Nos contactaron de la Casa Real y nos enviaron dos fotos de vestidos nuestros, porque la reina estaba interesada. Me desplacé a Madrid en un vuelo de ida y vuelta con ocho vestidos de la talla SM para que se los probase y eligiera. Me atendió personal de palacio que se comportaron de maravilla. Dejé los vestidos, me dieron datos de facturación y ahí acabó la visita", comenta entusiasmado Alberto.

La sorpresa llegó tiempo después cuando la reina salió en todas las cadenas de televisión nacionales luciendo este vestido blanco: "Estábamos tomando café cuando nos llamaron de palacio para decirnos que la reina estaba en todas las teles con nuestro vestido. No me lo podía creer, nos pilló totalmente por sorpresa, no estábamos preparados para una noticia así".

Alberto Serra y José Antonio Marí. Foto: VINTAGE IBIZA

Gran repercusión mediática

Lo que no imaginaron nunca José Antonio y Alberto es la enorme repercusión mediática que este hecho significaría para su firma: "Ha sido realmente increíble, jamás pensé que el vestuario de la reina tuviese esa enorme influencia. La noticia se ha hecho viral, el vestido se ha visto en todas las revistas, diarios, televisiones y redes sociales. A los diez minutos de salir en televisión nos llamaron decenas de medios sin parar hasta que me quedé sin batería en el móvil. El listado de referencias en Google es interminable, la página web se ha vuelto loca y ahora nos han propuesto una entrevista para la revista Hola", apunta Alberto.

La trascendencia de la noticia también ha tenido su repercusión económica para la firma: "Nos ha venido muy bien porque no hemos tenido pasarela Adlib este año y las ventas habían descendido. Nuestra visibilidad y publicidad se ha multiplicado, hemos vendido ya cientos de vestidos como el que lució la reina y recibido pedidos nacionales e internacionales desde ese momento. Me gustaba la familia real, pero ahora más", asevera Serra.

El 'vestido de la reina', como ya le llaman en Vintage Ibiza, ha sido una tabla de salvación para la firma en estos momentos de incertidumbre económica: "Seguro que ha comprado más vestidos de firmas de Balears, pero el nuestro fue el primero que vistió y eso le ha dado más relevancia", señalan.