Los tres básicos de Paula Echevarría para unas vacaciones en el norte

Después de unos meses complicados debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo, llegan las vacaciones y el abanico de destinos en nuestro país nos ofrece una gran variedad de lugares en los que poder desconectar de la vorágine diaria que nos acompaña.



Si tu destino elegido se encuentra en el norte de la península, Paula Echevarría se ha convertido en una verdadera inspiración a la hora de hacer la maleta y es que la asturiana es la mejor embajadora de la Costa Verde volviendo a demostrar que es un icono de moda en cada uno de sus viajes.



Los vestidos versátiles. Sin duda alguna los vestidos veraniegos es algo que no puede faltar en tu maleta de verano, y es que, se han convertido en el look perfecto con el que disfrutar de la gran cantidad de planes que pueden surgir en una noche de verano. Si tu destino de vacaciones ha sido el norte de España recuerda que las temperaturas son algo más bajas de lo que estamos acostumbrados en el resto del país por lo que los vestidos de manga larga serán la elección perfecta.





Aunque a priori no parece que te vayan a solucionar un look veraniego, lo cierto es que este tipo de estilismos son perfectos para cualquier tipo de plan en la costa del norte., se convierten en un acierto seguro para cualquier plan nocturno sin tener que recurrir a las chaquetas.Si prefieres recurrir a tus básicos de armario para el verano, el complemento que no pude faltar en tu maleta son las chaquetas. Aunque durante el día podrás disfrutar de las altas temperaturas, en la caída del sol las blazer completarán tu look aportando un toque personal a tu estilismo.