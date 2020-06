Sara Carbonero da una nueva lección de estilo

Sara Carbonero lo ha vuelto a hacer. La mujer de Iker Casillas ha colgado una fotografía en su cuenta de Instagram en la que no solo da una lección de estilo - una vez más - sino que nos maravilla una vez más con lo guapa que está con su nuevo look.



Un sencillo vestido negro con original escote barco y su nuevo corte de pelo peinado a lo garçon para disfrutar de de lo que parece un domingo de lo más especial en Oporto. Sara no necesita nada más para dejarnos,una vez más, con la boca abierta.



El vestido, elegante a la par que cómodo y de lo más favorecedor, está a la venta en Slow Love - la tienda de ropa multimarca que la periodista e Isabel Jiménez pusieron en marcha hace ya más de un lustro - y por 45 euros podemos hacernos con el modelo con el que Sara nos ha cautivado una vez más.



La presentadora de Mediaset podría estar apurando sus últimos días en Oporto, puesto que aunque la pareja no lo ha confirmado todavía, pronto podrían regresar a Madrid. El contrato de Iker Casillas con el Oporto llega a su fin y con él, la aventura portuguesa en la que se embarcaron hace casi cinco años.



Hace unos días Sara nos sorprendió con un radical y cómodo corte de pelo del que, desde entonces, no ha dejado de presumir en sus redes sociales. Despeinado, con sombrero, con bandana o pegado a la cabeza gracias a la gomina como en esta ocasión, la periodista está ideal de cualquier forma.