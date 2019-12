Accesorios 'low cost' para conseguir el look perfecto esta Navidad

Los looks navideños se caracterizan por su elegancia. Los complementos juegan un papel fundamental en estos estilismos, ya que sirven para poner el colofón a tu estilo.

Si estás preparando ya tu look para esta Navidad y has decidido no gastarte demasiado dinero, te interesarán los siguientes complementos 'low cost'. Complementa tu apuesta para estas navidades con brillos, tocados y joyas.

Lentejuelas y brillos

CALZEDONIA

La moda 'brilli-brilli' es perfecta para los looks navideños. Incluye prendas y accesorios con lentejuelas y brillos en tu estilismo y te convertirás en el centro de todas las miradas. Gracias a estos complementos, brillarás con luz propia.

Pelo sintético

SHUTTERSTOCK

Para el frío helador, nada mejor que el pelo, que también está presente en complementos y accesorios. Este tejido es ideal para fulares, bufandas, gorros. Además, lo encontrarás también en bolsos y bandoleras. Eso sí, un 'must' son las cazadoras de pelo sintético.

Tachuelas

CALZEDONIA / ZARA

Las tachuelas se apoderan de los complementos y las encontramos, sobre todo, en bolsos y zapatos, pero también se incluyen en vestidos y leggins de cara a la Navidad. Darás un toque gamberro a tu look navideño, pero sin renunciar a la elegancia.

Tocados y turbantes

ZARA / STRADIVARIUS

Las cintas para el pelo están de moda. Los turbantes se convierten en un complemento exquisito y exótico tanto para el día como para la noche. Eso sí, para las fiestas navideñas, los tejidos cambian dejando los estampados florales a un lado y dando la bienvenida a materiales brillantes o suaves.

Pendientes largos

SHUTTERSTOCK

Los pendientes largos están a la última, independientemente de su material: desde flecos, a cristales, pasando por la plata, el strass... Para presumir de abalorios estas navidades puedes optar por un recogido bajo, o incluso, si te atreves a cortarte el pelo, elige un long bob o un bob clásico.