Vestidos de verano que puedes reciclar para Navidad

Se acerca la Navidad y con ella celebraciones de lo más especiales. Los días de Nochebuena, Nochevieja y Reyes son fechas marcadas en el calendario para lucir de lo más elegantes en cenas familiares y fiestas con cotillón.

Para brillar en estos eventos navideños no hace falta gastarse demasiado dinero. Como ejemplo, los siguientes vestidos de verano que hemos seleccionado para que los recicles en Navidad. Modelos en manga corta o tirantes que, con los complementos y estilismos adecuados, te harán destacar en cualquier fiesta navideña. Estas prendas, que compraste en su día a precios de lo más baratos, se convertirán en tu mejor aliado para tus looks navideños. Se trata de looks 'low cost' para Navidad, con los que disfrutarás de las fiestas sin que tu bolsillo se resienta.

Vestido largo de tirantes y con brillo

BERSHKA / 29,99 euros.

Esta prenda de Bershka es ideal para la Navidad. Su tejido brillante y su corte por debajo de las rodillas, con apertura, son perfectos para adecuarlo a un look de lo más navideño. Su toque de brillo es un 'must' con el que siempre acertarás en tus vestidos para Navidad.

Vestido blazer

STRADIVARIUS / 25,99 euros.

Los vestidos tipo blazer han sido unos de los más punteros en las últimas temporadas primavera-verano. Este de Stradivarius que hemos seleccionado destaca por su corte cruzado y su frontal abotonado. Una prenda de lo más sexy, que se adecúa a cualquier tipo de evento. Atrévete estas navidades y recicla tu vestido blazer para las noches más especiales.

Vestido plisado con lunares brillantes

ZARA / 29,95 euros.

Los toques brillantes y su forma romántica hacen de este vestido de Zara una pieza ideal para ser reciclada en Navidad. Su escote de pico y su manga sisada, junto con su cierre en la espalda con lazada, lo convierten en un look ideal para, por ejemplo, el día de Nochevieja.

Vestido plisado

MANGO / 29,99 euros.

Mango lanzó la pasada temporada este vestido de punto, de lo más elegante. Con los complementos perfectos este vestido plisado con cintura acordonada, será tu estilismo perfecto para estas navidades. Su tejido en punto hará que te sientas de lo más cómoda en las fiestas navideñas.

Vestido bodycon

H&M / 14,99 euros

Este vestido de lo más básico de H&M es ideal para Navidad. Sus finos tirantes con pedrería y su corte frontal, por encima de las rodillas, lo convierten en un modelo perfecto para brillar con luz propia en Navidad.