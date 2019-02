Cómo vestir para quitarse diez años de encima

La ropa que se utiliza dice mucho de una persona pero, además, sirve para marcar la edad que tiene. Por ello, podemos aparentar más o menos años en función de lo que tengamos en nuestro armario.

SHUTTERSTOCK

No se trata de no llevar ropa adecuada a la edad de cada uno, ya que el exceso te hará parecer una persona ridícula. Como dice Carolina Herrera, "No hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse joven". Por ello, debemos huir de lo más desenfado, pero también de lo más formal, por supuesto. Así, dentro de una ropa apropiada y siempre buscando el equilibrio, existen trucos que te ayudarán a parecer más joven.



Talla ideal

Una de las cosas más importantes es llevar siempre una talla adecuada al cuerpo, que defina tu silueta, ya que la ropa ancha puede añadirte años. Además, tenemos que intentar que la ropa que nos pongamos potencie la parte del cuerpo que nos guste y que, a su vez, disimule la que provoca lo contrario.



Vaqueros

SHUTTERSTOCK

El hecho de que puedan combinarse con todo, hace de los pantalones vaqueros una prenda fundamental en el armario. Cuanto más lisos, mejor. Eso sí, hay que tener cuidado con los colores llamativos, ya que eso es únicamente para adolescentes.



Vestidos y faldas por las rodillas

En el caso de las mujeres, los vestidos y las faldas son una prenda recurrente para aparentar menos edad. La altura ideal es llevarlo por las rodillas o justo por encima, aunque siempre habrá que tener en cuenta la combinación que se use. Los cortes minis son también adolescentes.



Estampados

Los estampados tienen que ser discretos, aunque pueden utilizarse siempre y cuando la otra parte de la vestimenta sea sobria. Camiseta estampada con pantalón discreto o viceversa.



Blusas blancas o claras

SHUTTERSTOCK

Una prenda que puede ayudar a bajar unos años tu apariencia es combinar una blusa blanca que se complemente con pañuelos, bolsos o colgantes que sean de colores. En general, los colores más claros ayudan a suavizar las facciones, por lo que deben predominar en el armario.



Texturas nuevas

Nuca está de más, en el caso de las mujeres, usar texturas nuevas en las prendas como seda, raso o animal print, pero deben de combinarse con una parte inferior que sea poco llamativa o bien al revés. El truco es siempre equilibrar la parte de arriba con la de abajo.



Pitillo

Como hemos dicho, estilizar la silueta es importante para rejuvenecer. Por ello, unos pantalones pitillo siempre serán una buena elección.



Accesorios

SHUTTERSTOCK

Para completar el look juvenil viene bien llevar accesorios de moda, ya que aportan un toque actual, sobre todo si se trata de bolsos modernos o pendientes grandes y de colores, ya que ayudan a suavizar también las facciones. Eso sí, mejor bisutería que plata y oro.



Zapatos originales

Los zapatos son otra parte fundamental. Te ayudarán a que, cuando decidas ir de manera sencilla y sobria en la parte superior, puedas rejuvenecer también varios años utilizando unos originales. No extraños, pero sí que resalten, con algún estampado o plataforma.

Saliendo de las prendas concretas, cabe resaltar la conveniencia de estar siempre a la moda, renovando el armario si es posible -desechando aquello que no se use- y dejándote asesorar por las revistas de esta temática. Es importante tener presente que, aunque se quiera parecer más joven, se ha de ir elegante y siempre huir de la vulgaridad.