Premios Globos de Oro 2019: El truco de esta actriz para no pasar frío en la alfombra roja

Jameela Jamil llegó a la alfombra roja de los Globos de Oro 2019 con un impresionante vestido palabra de honor de color marfil.



La actriz acudió a los Globos de Oro por su trabajo en la serie The Good Place. No obstante, su paso por la alfombra roja escondía un gran secreto. Los artistas están acostumbrados a posar ante las cámaras con sus impresionantes looks y lucir siempre perfectos. Eso sí, si tenemos en cuenta que estamos en el mes de enero y las temperaturas que acompañan al mismo en Los Ángeles es sorprendente ver esos escotados estilismos. Ahora, gracias, a Jameela Jamil tenemos la respuesta.



La actriz utilizó su cuenta de Twitter para desvelar su truco para no pasar frío en la alfombra roja de los Globos de Oro sin que nadie se dé cuenta. La intérprete mostró a sus seguidores que se enfunda unos leggins por debajo del vestido para estar de lo más calentita, mientras posa ante los flashes de los fotógrafos. Su largo vestido era perfecto para llevar a cabo esta técnica.





An experienced woman wears jeans under her golden globes gown because it's forking COLD. pic.twitter.com/M9erhxbJC3 — Jameela Jamil (@jameelajamil) 6 de enero de 2019