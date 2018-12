El mensaje de tolerancia LGBT de la española Ángela Ponce en Miss Universo

La española Ángela Ponce, la primera transexual en participar en Miss Universo, no se clasificó entre las 20 finalistas en la gala final del concurso celebrado en Tailandia. Catriona Gray, representante de Filipinas, fue elegida como la ganadora de 2018 del certamen de belleza.



No obstante, Ponce, reconocida activista por los derechos LGBT, recibió la gran ovación de la noche tras un vídeo especial que le dedicó la organización de Miss Universo acerca de su paso por el certamen.





"Somos seres humanos y tenemos que hacernos la vida más fácil los unos a los otros. Yo no necesito ganar Miss Universo, solo necesito estar aquí."



-Miss España

"Ya vivimos en un siglo en el que no podemos seguir repitiendo patrones pasados. Para erradicar la intolerancia creo que sería muy importante inculcar estos valores desde pequeños", subrayó la representante española. ". Simplemente que entendamos que somos seres humanos y que. La realidad de otras personas va a cambiar; y, si eso lo puedo llevar al mundo, yo no necesito ganar Miss Universo porque sólo necesito estar aquí", sentenció entre lágrimas.El paso de la modelo española no pasó inadvertido y fue muy comentado en redes sociales.