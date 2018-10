La camisa vaquera es una de esas prendas que nunca pueden faltar en el armario. El otoño es la época ideal para sacarle el máximo partido. Por eso, proponemos cinco looks con camisa vaquera que puedes copiar fácilmente y con los que triunfarás en los próximos meses.



Estilo sobrecamisero



La amplia versatilidad de la camisa vaquera hace que la podamos utilizar como una sobrecamisa. En esta temporada de entretiempo es ideal para utilizarla por encima de una camiseta o un top.



GETTY / PINTEREST

Camisa vaquera sobre un vestido



Si todavía no hace el frío suficiente como para recurrir a una cazadora, pero ya echas en falta una manga este look es ideal. Si has decidido ponerte un vestido, puedes optar por una camisa vaquera abierta y darle así la utilidad como si fuese una chaqueta.



Estilo total vaquero



Lo más típico es combinar la camisa vaquera con unos vaqueros. Lo ideal esta temporada es recurrir a unos vaqueros pitillo y meter la camisa vaquera por dentro.



Camisa vaquera con trench

ZARA / GETTY IMAGES

Camisa vaquera con deportivas

Eles uno de los básicos del otoño. Su color camel hace que combine a la perfección con las. Por eso, si optas por ponerte una camisa vaquera, siempre será un acierto complementarla con un trench.



Un look perfecto para hacer frente al día a día es complementar la camisa vaquera con unas deportivas. Estas dos prendas casan a la perfección y siempre acertarás al elegirlas.