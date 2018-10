Cinco chaquetas de entretiempo que te solucionarán la vida

El otoño ya ha llegado y la indecisión por no saber qué 'look' llevar en numerosas ocasiones supone que no acertemos con nuestro vestuario.

Las chaquetas son una prenda imprescindible cuando llega el otoño y, por ello, vamos a mostrarte 5 chaquetas estrella con las que irás ideal en esta época del año:



Blazer

Zara (39.95 euros) / Stradivarius (39.99 euros) / Mango (59.99 euros)

La 'blazer' es un imprescindible en cualquier armario de mujer. Además de la típica negra, que te salvará en multitud de ocasiones, hazte con una de cuadros para estar a la última. Puedes restarles seriedad combinándolas con unas deportivas.



Cazadora vaquera

Pimkie (29.99 euros) / H&M (39.99 euros) / Bershka (39.99 euros)

Es otro básico perfeto para esta época del año. Se puede conjuntar con shorts, vestidos, faldas, pantalones largos.. una infinidad de tipos de prendas y colores que conseguirán que luzcas un 'look' 10 de forma fácil.



'Biker' de cuero y ante

C&A (39.00 euros) / Pull&Bear (25.95 euros) / Zara (39.95 euros)

Llevan varios años siendo una de las prendas estrellas del entretiempo y es que con una de ellas conseguirás darle un toque moderno a cualquier 'look' que ya tienes en el armario. Son perfectas para acompañarte en tus veladas nocturnas.



'Bomber'

Pull&Bear (19.99 euros) / Zara (39.95 euros) / Stradivarius (25.99 euros)

Estas chaquetas de entretiempo, anchas e impermeables son geniales para un crear un 'look' informal y desenfadado.



Parka

Mango (69.99 euros) / Zara (39.95 euros) / Mango (59.99 euros)

Hace años que la parka llegó para quedarse en nuestros armarios. Invertir en una de calidad, es acertar de pleno porque la darás bastante uso, ya que este tipo de chaquetas nunca pasan de moda.