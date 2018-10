Los 6 zapatos que debes comprar este otoño 2018 para ir cómoda y a la moda

El otoño ya está aquí y con él el momento de renovar no solo el armario, si no también el zapatero. Si buscas calzado para los próximos meses y no quieres renunciar a ir cómoda para las maratonianas jornadas de los próximos meses sin prescindir de estilo, descubre a continuación los 6 zapatos que no te deberían de faltar:



Botines blancos

Son las estrellas de las nuevas colecciones de moda. Además, son una buena inversión porque este tono combina con casi toda la ropa que ya tienes el armario.

Calzado tendencia este otoño 2018 / Mango

Deportivas futuristas

Las playeras siguen de moda pero se renuevan. Di adiós a las más discretas y hola a aquellas que se convierten en las protagonistas del look, gracias a la combinación de varios tonos y estampados y unas suelas mucho más gordas que las vistas hasta ahora.



Mocasín

Una buena noticia para las amantes de los zapatos planos. Los mocasines son tendencia. Estos de estampado de serpiente son perfectos ya que podrás llevar dos tendencias en solo una prenda.

Mocasines y botas altas, tendencias de este otoño 2018 / Zara

Botas altas

Las botas hasta la rodilla regresan con fuerza. Invierte en unas de piel y con aspecto clásico que te puedan durar varios años.



Botín ´cow boy´

No hay firma que no los incluya en sus colecciones. En negras o camel son siempre un acierto. Nosotros te proponemos estas de ´animal print´.

Botínes 'cow boy' de Uterque y zapatos salón de Zara

Zapato salón de tacón ancho

Los zapatos salón son un imprescindible. Si quieres soportarlos todo el día, elige unos con tacón ancho. Estos mostazas son perfectos para el otoño.