Diez peinados fresquitos para sobrevivir a una ola de calor

Durante los días de mucho calor lucir una melena perfecta resulta muy complicado. Muchas mujeres optan por pegarse un buen corte antes del verano pero si eres de las que se resiste a meter la tijera, la mejor opción es aliarte con los recogidos. A continuación, te mostramos 10 ideas con las que estarás perfecta los próximos meses:

Coleta clásica

Moño de bailarina

Trencitas

Coleta baja

Recogido 'messy'

Coleta alta

Recogido bajo

Moño con flequillo

Trenza 'messy'

'Half Up Bun'

La clásica cola de caballo nunca pasa de moda. Y en parte se debe a su practicidad. En días de verano, en los que el sol brilla con su esplendor,. La solución es una coleta clásica que nunca pasará de moda, y en días de piscina o playa se convertirá en nuestra aliada.El moño de bailarina no dejará de ser una tendencia imprescindible y chic a la vez. Este peinado es perfecto tanto para ir al trabajo como para una noche de fiesta. Si no te gusta particularmente el aspecto estricto de este moño no te preocupes porque existe la posibilidad de lograr infinitas variaciones. Puedes hacer la raya al lado antes de recoger el moño. O, para un look más rock, realiza tu moño alto recogiendo el cabello en una coleta en la parte superior de la cabeza.Las celebrities se rinden ante estas trenzas tan fáciles de realizar. Además de dulcificar mucho la expresión, suponen una alternativa rápida para cualquier plan con tus amigas. La foto que compartió en su cuenta de Instagram la modelocon su madre, Yolanda Hadid, demuestra que este peinado difícilmente pasará de moda.Este peinado puede suponer una molestia para aquellas que tengan mucho pelo. Sin embargo, es una alternativa elegante para cualquier ocasión. La coleta baja a la altura de la nuca, con raya en medio, en versión súper tirante, con un ligero efecto mojado y súper lisa. Esta es la variación preferida de nuestras celebrities, y así lo demuestra la modeloAunque esta propuesta requiere el uso de la plancha en todo el cabello antes de ser recogido, se puede simplificar haciendo uso de esta herramienta de styling únicamente en las puntas. Apostar por una coleta baja para salir de noche o para acudir a cualquier evento no depende exclusivamente del acabado de la misma, sino también de los accesorios utilizados. El uso de un simple lazo puede ayudarnos a conseguir ese esperado acabado.Los recogidos 'messy' se han convertido en una auténtica revolución. Quizás sea por su rapidez y sencillez a la hora de su elaboración como su resultado final tan desenfadado. Sea como fuere, este tipo de peinados nos invaden.Es un recogido muy simple y neutro, lo que le convierte en el candidato perfecto tanto para una reunión de trabajo como para salir por la noche. Esta forma de recogido desenfadado, con estilo despeinado y muy jovial es perfecto para aquellas con el cabello corto, como es el caso de la modelo e it girl mejor pagada del añoDentro de las coletas, si hay un tipo de peinado que no solo estiliza sino que además se adapta perfectamente a cualquier look es la coleta alta. Un tipo de coleta que hoy es una de las tendencia más favorecedoras en los salones de belleza.Puedes utilizar un rizador para realizar bonitas ondas o bucles a tu coleta alta. También puedes utilizar un viejo truco para tapar la goma, como es coger una pequeña sección de la coleta y enrollarla sobre la goma, escondiendo el final del mechón debajo de la propia goma. Una de las modelos del momento,, demuestra como una simple coleta puede resultar en un magnifico peinado.Los recogidos bajos nos encantan y, como peinado de fiesta son un auténtico 'must'. Ideales para arreglarnos cuando tenemos poco tiempo, este peinado ofrece muchas posibilidades fáciles de llevar a cabo. Una de las opciones es la siguiente. Hazte una coleta baja y la metes hacia dentro en una especie de moño. Después, con la parte sobrante de la coleta, tapa la goma.Las celebrities, y en especial la actrizson fieles seguidoras de este look.En ocasiones las chicas con flequillo creen que no pueden recogerse el pelo, pero esta imagen confirma lo contrario. Este moño clásico, similar al de bailarina, es uno de los más adecuados para el caluroso verano. La clave para que un recogido con flequillo quede bien y natural es soltar algunos mechones en los laterales de la cara, al final del flequillo.La trenzas siguen super de moda, son perfectas para cualquier ocasión, incluso para peinados de invitada de boda.Lo bueno de los peinados con trenzas es que no exigen preparar el pelo mucho antes. Puedes partir de una melena lisa casi sin trabajar, con cepillarlo bien tienes suficiente, y si tu cabello es ondulado o rizado deberás alisarlo por encima.El truco de la trenza es dejar los volúmenes flojos, nada apretados.El efecto desaliñado se ha abierto camino entre las cabelleras más famosas, y así podemos verlo en el post que subió la actrizUna nueva versión del semirecogido de moda en Instagram es este Half Up Bun. El peinado más versátil del momento se puede lucir para ir al trabajo o hasta para un evento social. Se trata de un peinado propio de los noventa, que vuelve a nosotros con más fuerza que nunca. Es uno de los looks favoritos de famosas como Kendall Jenner,. Uno de los consejos Para conseguir una buena textura es el de aplicar un spray de sal antes de recoger el pelo.