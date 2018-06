Errores de vestuario a evitar si eres bajita

Si no mides los centímetros que deseas y te ves bajita, elegir la ropa adecuada puede hacer que te veas algo más alta de lo que en realidad eres. Repasamos a continuación los errores de estilismo más habituales que restan centímetros, aunque recuerda que las mejores esencias se guardan en frascos pequeños y que la ropa que mejor queda siempre es aquella con la que te sientes a gusto:

1. Pantalones de tiro bajo

Los pantalones a la cadera acortan la figura. Los 'jeans high waist', es decir los de tiro alto consiguen el efecto de las piernas se vean más larga. Esta temporada además son tendencia, por lo que será fácil encontrarlos en todo tipo de versiones y colores.



2. Calzado que acorta las piernas

Las botas altas también acortan la pierna bastante, así que es mejor que optes por botines hasta el tobillo si quieres ganar unos centímetros. Si tienes debilidad por las botas altas no renuncies a ellas, puedes lucirlas con estilo usando un truco. Su color debe de ser del mismo que tu pantalón o medias para crear un efecto óptico en el que la pierna se verá más larga.

Las botas altas quedan mejor con pantalones del mismo color / Getty Images

3. Faldas debajo de la rodilla

El 'midi' nos ha invadido este verano pero lo cierto es que si no mides más de 1,70 el corte no es muy favorecedor. La solución puede pasar por ponerse unos tacones o directamente optar por faldas por encima de la rodilla y lucir pierna con orgullo.



4. Elegir bolsos XXL

Los complementos XXL son también otro de los 'must have' del verano pero no funcionan muy bien en las chicas bajas. Los bolsos tamaño maleta crean un contraste muy llamativo, el claro ejemplo está en Victoria Beckham. Opta por bolsos 'mini' mucho más coquetos y mejores para tu espalda.

Las rayas verticales es el estampado que más estiliza / Getty Images

5. Estampados que restan

Las rayas horizontales siempre hacen unos kilos de más. Si eres bajita huye de este tipo de estampado y si eres una enamorada de las rayas, las verticales serán tus mejores aliadas, ya que estilizan mucho más.