¿Cuándo empiezan las rebajas de verano 2018?

La cuenta atrás para las rebajas de verano 2018 ya ha empezado. Antiguamente las grandes firmas esperaban hasta el 1 de julio para dar el pistoletazo a los descuentos, pero cada año, las rebajas llegan antes de esa fecha, lo mismo que ocurre en Navidad, que desde hace tiempo muchas tiendas se adelantan al tradicional 7 de enero.

De hecho, algunas de las firmas de moda más importantes de España han comenzado ya con las rebajas de verano 2018. Es el caso de Sfera, Cortefiel y Springfield, que ya ofrecen descuentos de hasta el 50% en sus colecciones.

Las más esperadas por muchos, las de Zara y el Corte Inglés aún tardarán unos días en llegar, pero todo apunta a que también llegarán antes de lo previsto.

El buque insignia de Inditex, ya se adelantó un día en las rebajas de verano del año pasado y para este 2018 se espera que arranque en viernes 29 de junio, y es posible que, en su web, incluso lleguen un día antes, el jueves 28 a las 22:00 horas.



Consejos para aprovechar las rebajas de verano 2018

Así que ya es momento de revisar a fondo nuestro armario, ver lo que tenemos estropeado, qué prendas no nos ponemos porque no tenemos con qué, etc.

La recomendación siempre es coger boli y papel y hacernos una lista con lo que realmente necesitamos, para no dejar llevarnos por el consumismo típico de esta época y comprar cosas que no necesitamos solo porque están unos euros más baratas.

Recuerda, además, que este es el momento ideal para comprar prendas atemporales, como los básicos de un fondo de armario, la lencería o juegos de toallas nuevos.