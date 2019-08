Los looks playeros más horteras

Lo que más nos importa de ir a la playa es broncearnos y pegarnos un buen chapuzón, así que muchas veces cogemos la camiseta más vieja y el pantalón más destartalado para simplemente cubrirnos durante el mero trámite de ir de casa a la arena.

En el lado opuesto, también están aquellos que aprovechan la excursión a la playa para lucir los accesorios más inverosímiles, incómodos o incongruentes con el fin de atraer las miradas. En definitiva, la playa es la peor de las pasarelas: hay muchos estilismos, muchas personas, muchos gustos... Aunque parece que en verano todo vale, hay algunos ´looks´ que merecen tarjeta roja y expulsión.

El facekini

Foto:Telegraph

Lo de lucir bronceado no se lleva nada en China. Por eso inventaron el Facekini, una especie de máscara con orificios para los ojos y la boca que tiene como objetivo proteger el rostro de los dañinos rayos de sol. Por suerte, esta moda no se ve todavía en las playas nacionales pero ¡todo llegará!



El bikini dos tallas pequeño o dos tallas grande

Las cosas como son: hay que asumir el cuerpo de cada uno y cubrirlo de prendas que tengan la medida ideal. Muchas estrellas como Mariah Carey o Ana Obregón, hacen su posado veraniego con minúsculos trajes de baño a poder ser de cortinilla y brillantitos, con los que tienen que estar pendientes todo el rato de que no se les salga un cachito de carne.

Mariah Carey y Ana Obregón, famosas por sus posados veraniegos.

Por otro lado, también están esos bikinis de antaño, que un día rescatamos pensando que todavía se pueden utilizar, pero que una vez en el agua, crecen, se hinchan y se transparentan de modo que convierten el camino a la toalla en un auténtico via crucis.



El ´sunburn art´

Foto: Twitter

Además de ser una moda de lo más peligrosa, hacerse tatuajes con el sol es de lo más hortera en la playa. La técnica consiste en crear tatoos usando protector solar de alta protección u otros objetos para bloquear los rayos del sol y dejando el resto de la piel sin protección.



El bañador de Borat

Sacha Baron Cohen con su famoso bañador de Borat

No, no y no. Sabemos que es tentador aparecer en la playa con l@s amig@s y hacer "la gracia" pero no lo recomendamos. Las marcas de este bañador pueden ser... ¡terroríficas!



Las pezoneras

Foto: Miranda Kerr con pezoneras.

Si el objetivo es lucir un escote moreno y uniforme la opción más lógica es hacer topless y arrinconar las pezoneras para siempre del ámbito público.



Camisetas de hombre con escote

Foto: Telecinco

Vale, hace calor y todo el mundo quiere vestir más fresco, pero las camisetas de hombre con escotazo son terroríficas. Más aún si por ella asoma un pecho velludo con cadena de oro incluida.

Trikini con print animal

Foto: Agiltienda.

Los trikinis bajo catálogo son muy bonitos y estilosos. En la vida real no consiguen serlo tanto: aparecen michelines, el corte no favorece del todo, se abre demasiado el escote y deja marcas solares extrañas en el cuerpo (barriga bicolor). Si a todo esto le sumamos un print animal como el de leopardo, a lo Paris Hilton, el resultado bien puede ser una oda al ´chonismo´.



Calcetines con sandalias

Foto: Twitter

Antes nos reíamos de los ´guiris´ cuando les veíamos con este ´look´ tan clásico como hortera, pero ahora los más modernos defienden esta combinación en verano. ¿De verdad? ¡Si son dos prendas antagónicas de por sí!



Abusar de los flecos



Los flecos llevan tiempo siendo tendencia, eso sí, en su justa medida. Llevar una bolsa de la playa está bien, pero combinarla con una camisa de flecos y pantalones de flecos es demasiado para el buen gusto.