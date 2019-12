En Mutxamel: el tamaño del paciente no importa (ni tampoco si tiene pelo, plumas, escamas o caparazón)

El hospital veterinario JG de Mutxamel lleva haciéndolo desde hace muchos años y acaba de ampliar sus instalaciones para la atención médica de este tipo de mascotas «poco convencionales». «Es típico que nos traigan canarios con la patita fracturada por culpa de la anilla, ninfas con un huevo que no puede salir, loros con sobrecrecimiento de pico y uñas, tortugas con huevos atascados o cobayas que no pueden parir», explica Juan Manuel Griñán, veterinario del centro JG de Mutxamel especialista en aves y pequeños mamíferos. La mejor forma de cuidarlos en casa es imitando sus condiciones ambientales que tienen cuando están libres en la naturaleza, nos comenta.

Resolución quirúrgica de una fractura en un águila.

Son pacientes frágiles, que esconden sus síntomas de enfermedad para no ser detectados por sus posibles depredadores y suelen acudir al hospital gravemente enfermos, de varios días de evolución, y muchas veces tienen que estar hospitalizados en cuidados intensivos.

Este tipo de animales requieren de unas técnicas especiales de manejo, una anestesia personalizada para su especie y su peso, y un instrumental y técnicas especiales. «Tuve que salir de España, para formarme en cirugía de aves y reptiles, ya que en este país no se enseñaban estas técnicas. La verdad es que es un reto, y una gran satisfacción, el poder resolver una fractura de la patita de un pajarillo que pesa 35 gramos, ya que hasta hace pocos años la única solución era la amputación. Hay que tener en cuenta las características de comportamiento de cada especie, ya que es diferente saber lo que piensa un conejo que una tortuga o que un loro cuando están ingresados. Tenemos que ponernos en su situación, como si fuéramos uno de ellos, para diagnosticarles y tratarles de la forma más cómoda posible», comenta Griñán.

Juan Manuel en Minnesota (Estados Unidos) en uno de los cursos de cirugía de aves al que asistió en el 2006.

Su batalla es asesorar al cliente sobre la mejor forma de cuidar a su pequeña mascota, ya que el 90% de sus enfermedades son causadas por cuidados inadecuados. Adquieren la mascota «sin libro de instrucciones», y además están mal asesorados por las tiendas, nos indica José Vicente Griñán, especialista en reptiles. Tenemos que realizar el llamado «enriquecimiento ambiental», esto es, ponerle en su jaula o terrario de todo lo que tendría en la naturaleza para que no se estrese y no enferme, además de una correcta alimentación y aseo.

José Vicente examinando a una iguana en uno de los cursos que imparte a veterinarios.

En la actualidad la legislación es más restrictiva en cuanto a la importación de aves y reptiles, ya que se ha prohibido la venta de numerosas especies, además de que se han incorporado nuevas normas para poder legalizar a las ya existentes en España, y debemos saber cuales están protegidas y amparadas por la nueva legislación.

Periquito con gota articular, por exceso de ácido úrico.

Tortuga de tierra con huevos atascados.

Realizando una ecografía a una serpiente pitón.

Mamá cobaya con sus crías recién nacidas por cesárea.



Desde el hospital veterinario JG cuidan de tus mascotas, por eso cuidan de ti.