Día Internacional del Perro: Cinco ideas para celebrarlo con tu mascota

Este sábado 21 de julio se celebra el Día Internacional del Perro y que mejor que pasar un día con tus amigos y mascotas para disfrutar de un fin de semana especial y diferente.

En este día es importante recordar el compromiso y la responsabilidad que exige cuidar a una mascota, por lo que antes de tomar la decisión de compartir nuestra vida con un nuevo compañero, debemos meditarlo bien y ser conscientes de que cada animal cuenta con sus propias necesidades físicas y emocionales.

Día de sol y diversión

Ir a la playa siempre es un buen plan para el verano y más, si vas acompañado de tu mascota. Además de refrescarse, nadar en el agua aporta muchos beneficios para nuestros perros: ayuda a mejorar el tono muscular, el sistema cardiovascular y respiratorio, aunque no a todos les gusta mojarse.

Lugares pet friendly

Si lo vuestro es explorar nuevos lugares, no lo dudes y empieza a planear un viaje junto a tu mejor amigo. Cada vez más en España existen restaurantes y hoteles pet friendly que te ayudarán a planificar mejor las vacaciones. Solo tienes que elegir el destino, preparar el equipaje, buscar un alojamiento donde acepten mascotas y llevar siempre contigo la cámara de fotos para captar los mejores momentos juntos. .

Una comida de 5 tenedores

Igual que nosotros, ellos también disfrutan de una buena comida y, ¡qué mejor manera de celebrar una fecha tan especial que cocinando para dos! Aunque durante esta época del año debemos tener un cuidado especial con las altas temperaturas, preocuparnos por su alimentación puede ser un gran aliado para evitar los indeseados golpes de calor. Se recomienda incluir en su dieta la comida húmeda y de esta manera, potenciar su hidratación a través de la alimentación.

Ayuda a aquellos perros que no lo han tenido fácil

En este día no debemos olvidarnos de aquellos perros que no lo han tenido fácil y están en busca de una segunda oportunidad. Compañías como Kiwoko ofrecen a través de su página web un espacio donde pueden acudir todos aquellos interesados en hacer de este mundo un lugar mejor para las mascotas pero que no puede plantearse una adopción y colaborar compartiendo las fichas de los animales en redes sociales para poderles ayudar a encontrar una nueva familia, apadrinando a uno de los animales o siendo voluntario de las diferentes protectoras y entidades que forman la plataforma.

Celebra este día con otros amigos perrunos

Dicen que compartir es vivir y, como nosotros, ellos también disfrutan jugando con otros de su misma especie. Los perros son animales sociales que necesitan esta interacción, por lo que ir a pasear a parques habilitados para perros o bien hacer quedadas con otros amigos que compartan su vida con una mascota, le ayudará a superar sus miedos e inseguridades frente a las situaciones nuevas.