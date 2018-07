Residencia canina y felina Can-cún, adiestramiento y agility para perros

La residencia canina y felina Can-cún es un centro donde tu mascota podrá disfrutar en plena naturaleza gracias al entorno privilegiado de las montañas de Tibi, a escasos 20 minutos de Alicante.

En Can-cún cada animal tiene una estancia individual con zona de terraza y zona cerrada. Dispone de 8 grandes patios de recreo, garantizando que la mascota estará todo el día suelta jugando con otros amigos.

La residencia ofrece clases de adiestramiento, tanto individuales como grupales donde podrás asistir a clases con tu perro, trabajando directamente con el adiestrador en estas instalaciones. Además de estas clases, existen otras modalidades de adiestramiento deportivo como O.D.U., Mondio Ring, Detección.

Agility para perros

La residencia canina y felina Can-cún cuenta con unas fabulosas instalaciones para disfrutar con tu perro del agility, una modalidad deportiva en auge. Practicar agility sirve para mantener la mente y el cuerpo del perro en forma. Los educadores caninos cada vez lo recomiendan más como fórmula para tratar ciertos problemas de comportamiento en perros.

El agility es un deporte para perros y personas que consiste en guiar al canino para que recorra un circuito lleno de obstáculos, en el menor tiempo posible, con la mayor precisión y con el mínimo número de errores o faltas.

Servicio a domicilio

Si no puedes acercarte porque no dispones de coche, no te preocupe. Can-cún dispone de una furgoneta perfectamente habilitada para el transporte de perros y gatos para realizar el servicio de recogida y entrega en su mismo domicilio.

Si quieres más información consulta su página web.

Dirección Can-cún

Carretera CV-798 km 6.5 Tibi, Alicante

Tel: 722682698

E-mail: info@can-cun.es