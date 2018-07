Centros en Alicante que cuidarán de tu mascota este verano

El verano es una época en la que tenemos más tiempo para disfrutar con nuestras mascotas y pasar jornadas al aire libre con ellas, pero también por ello, y debido a las altas temperaturas, debemos prestar más atención a sus cuidados.



Los golpes de calor no sólo afectan a los seres humanos. Los perros y los gatos también pueden sufrir sus consecuencias. Cuando la temperatura es mayor a los 30°C, las mascotas se exponen a sufrir lesiones o enfermedades en caso de que los dueños no tomen las medidas adecuadas.



Por ello es de suma importancia no dejarlos atados bajo sol. En las horas más calurosas del mediodía, no sólo se deshidratarán, sino que también sufrirán heridas y quemaduras solares. Asimismo, es totalmente desanconsejable dejarlos encerrados en una habitación o ambiente donde no tengan aire libre.

Consejos para cuidar a tu mascota durante el verano

Para calmar su sed ante el calor veraniego es importante que beba todas las veces que lo necesite. Para ello colócale un recipiente con agua fresca y limpia todos los días, y si sales de paseo lleva una botella de la pueda beber.

Dale un baño de al menos 5 minutos durante las horas más calurosas del día. Esto le refrescará y contribuirá a que regule su temperatura corporal.

Y por supuesto, si te marchas de viaje este verano y no puedes llevar contigo a tu fiel amigo, nunca abandones a tu mascota ni la dejes a su suerte. Tu pequeño amigo necesita de tu amor, cuidado y compañía. Recurre a residencias caninas en Alicante, como Can-Cun. Gracias a las instalaciones y servicios que disponen estos centros especializados tu mascota se sentirá como en su propio hogar.

Además de estos consejos, proporcionar a nuestros gatos o perros una correcta higiene, una alimentación sana que les mantenga fuertes y tratamientos médicos cuando lo precisen en clínicas veterianarias es la base para contribuir a que tengan una alta calidad de vida. Para que te resulte más fácil localizarlas, te proponemos a continuación 6 veterinarios en Alicante.

