Desaparecen las cuentas en las redes sociales de Miguel Bosé

Ni en Instagram, ni en Facebook, ni en Twitter. En ninguna de las redes sociales se puede encontrar a Miguel Bosé, el cantante, de 64 años, que en los últimos tiempos se había mostrado muy activo en ellas con sus mensajes contra las mascarillas, la vacuna del coronavirus, el Gobierno, el 5G y contra el mismísimo Bill Gates.

No está claro si es el cantante el que ha decidido cerrar sus perfiles o si han sido las plataformas quienes lo han bloqueado, pero desde este domingo sus perfiles públicos ya no están activos. En Facebook, de hecho, aparece un aviso de que su perfil "no está disponible" algo que "por lo general, sucede cuando el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó".

La semana pasada tanto Facebook como Instagram alertaron de "información falsa" en uno de sus vídeos sobre mascarillas, según "verificadores de datos independientes". En él defendía que la población sana no debería llevarla y explicaba que pese a que apoya a los antimascarillas, él a veces la utiliza cuando va a entrar a ciertos lugares en los que "la gente se puede molestar", pero que está eximido de usarla por su asma.

En otros vídeos, Bosé cargó contra las vacunas y apoyó la manifestación antimascarillas que se celebró el pasado 16 de agosto en Madrid y a la que acudieron más de 2.000 personas, una manifestafación a la que, por cierto, él no acudió.

Tras su "espantada", el artista rompió su silencio en redes sociales con un: "Que nos dejen vivir", acompañado de un vídeo de cinco minutos de duración de la concentración en la que se incumplieron las medidas de seguridad decretadas por las autoridades

En otro de sus últimos vídeos, Bosé matizaba sus palabras reconociendo que "el bicho ha matado a muchas gente y que ha sido devastador". En ese mismo vídeo explicaba, con la voz afónica, que había "sido malo" y por eso Twitter le había castigado una semana. Numerosos colegas suyos cantantes se han mostrado muy críticos con la actitud del cantante, que ha pasado gran parte del verano en su casa de Somosaguas (Madrid).

Entre los más críticos con el músico por su actitud en plena ola de rebrotes han sido varios compañeros de profesión que no han dudado ni un instante en contestar al cantante. Entre ellos Luis Cepeda, que decía tajante: "Acabas de perder el respeto que te tenía. Hay muchos artistas luchando por salir adelante y porque esto pase haciendo lo que podemos y respetando las medidas. Que tengas la vida resuelta no implica que te cargues todo por lo que lucha tu gremio", escribió vía Twitter.

Otro de ellos fue Marwan, que se dirigió a él para decirle que el uso de las mascarillas sí es importante: "Sin mascarilla el mundo sería una masacre. Es incómodo llevarla claro. Pero hay algo más importante: es necesario llevarla. Miguel Bosé lleva meando fuera del tiesto demasiado tiempo. Es importante no hacer ni puto caso a gente como él", escribió en sus redes sociales.

Otro de los artistas disconforme con Bosé ha sido Ismael Serrano, quien no se ha dirigió directamente contra el cantante, pero sí ha llamado irresponsables a aquellos que defienden las teorías de los responsables de la manifestación: "Por favor, no sean irresponsables. A los defensores del dióxido de cloro, del MMS...: basta de difundir supercherías poniendo en peligro la vida de la gente!!!".