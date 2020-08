Lara Álvarez, enamorada de nuevo

Lara Álvarez está enamorada. Cuando todo apuntaba a que la presentadora habría retomado su relación con Andrés Velencoso ocho meses después de su ruptura, la revista 'Hola' nos sorprende publicando en exclusiva unas imágenes de la asturiana con un nuevo amor. Y no, no es el modelo de Tossa de Mar. Aunque no nos vamos a engañar; la periodista tiene muy buen gusto y su nuevo acompañante también es moreno, alto y atractivo.

El nuevo amor de Lara se llama Adrián Torres, y aunque quizás no te suene su nombre, seguro que conoces su obra. Y es que es un artista muy conocido, célebre por sus retratos y murales, con los que triunfa tanto en España como fuera de nuestras fronteras. El atractivo joven, de 38 años - cuatro más que la presentadora - nació en Jerez de la Frontera, y después de estudiar Bellas Artes en Sevilla y finalizar la carrera en Barcelona, se instaló en Estados Unidos, donde se formó y consolidó como artista. Años después, volvía a España, creando su propio taller en Conil de la Frontera, donde ha sido fotografiado estos días con la asturiana.

Adrián ha hecho retratos de personajes tan populares como Alejandro Sanz, Eva Longoria, Shakira o Rosalía, y además de como retratista destaca como pintor de animales. Solidario - además de muy guapo, todo sea dicho - el andaluz es fundador de "Riding Colors", un proyecto solidario con el que ayuda a niños desfavorecidos de varios países a través del arte.

De momento, desconocemos cómo se conocieron Lara y el artista jerezano ni cuándo iniciaron su relación, pero seguiremos informando. Lo que sí confesamos es que Adrián nos gusta y mucho. Y después de haber mantenido relaciones fallidas con Fernando Alonso, Sergio Ramos, Ángel Martín, Román Mosteiro y Andrés Velencoso entre otros, quien sabe si este misterioso moreno será el definitivo en el corazón de la asturiana.