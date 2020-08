De Blanca Suárez a Lidia Bedman: así son las vacaciones de los famosos en la provincia de Alicante

La provincia de Alicante es, cada vez más, un destino turístico elegido por muchos famosos e influencers para pasar sus vacaciones de verano. Y es que las calas de agua cristalinas, el clima y la gastronomía han atraído a celebridades como Blanca Suárez, Lidia Bedman, Belén Esteban, Máximo Huerta y María Pombo, que se han decantado por la Costa Blanca antes que otros destinos como Ibiza y Marbella que son, a priori, más frecuentados por estos rostros populares.



Xábia es, sin duda, el destino predilecto de las famosas en la provincia. Victoria Federica de Marichalar y Borbón fue la primera celebridad en inaugurar la temporada estival en la localidad. Y es que la hija de la Infanta Elena, después de pasar todo el confinamiento en una finca de Cádiz, se desplazó hasta la Marina Alta junto a su novio Jorge Bárcenas. El DJ subió una fotografía a sus historias de Instagram de sus piernas y de las de joven en un barco en la cala del Portixol.



Blanca Suárez también eligió el mismo municipio para pasar unos días de descanso. La actriz se hospedó en 'The Adelante House', una lujosa villa situada en una de las zonas más reservadas del municipio, a 14 kilómetros del Montgó y la cala de la Granadella. No es la primera vez que la intérprete de 'Las chicas del cable' se decanta por la Costa Blanca ya que en el verano de 2018 se la pudo ver en el hotel Asia Gardens de Benidorm, en compañía de su entonces pareja, Mario Casas.





Las influencers no son ajenas al destino de moda., que acumula más de un millón y medio de seguidores en Instagram, pasó unos días en julio en una villa del municipio de la Marina Alta junto a su marido Pablo Castellano y los también influencersy la valenciana afincada en Alicante. Esta última acumula cerca de 600.000 seguidores y en las fotografías que comparte en redes sociales se le puede ver en distintos puntos de la provincia como elson habituales.Los paseos en barco en las cristalinas aguas del norte de la provincia no faltaron en la visita de estos rostros conocidos en internet que acumulan una legión de seguidores.que ha visitado Xàbia en anteriores veranos, en esta ocasión se ha decantado por otros destinos españoles situados en la Costa Brava, así como Formentera y Menorca.Por su parte, Lidia Bedman , pareja del líder de Vox Santiago Abascal, es otra de las que no se han resistido a los encantos que ofrece la Marina Alta. Y es que la influencer ha compartido diversas fotografías en redes sociales a bordo de una embarcación en. Asimismo, también se le ha podido ver en otros rincones de la provincia comoEl ministro de Cultura y Deporte más breve de la historia,, es un asiduo en la provincia de Alicante. Y es que el escritor y presentador tiene vivienda ubicada en la playa de El Albir, en la localidad de l'Alfàs del Pi. Precisamente este domicilio fue el que le costó el puesto en el Gobierno dado queA lo largo de este verano Huerta ha compartido imágenes en Instagram en las que se le puede ver en, así como disfrutando de un arroz a banda junto al actor Jorge Calvo en Finestrat.Si se habla de turistas asiduos,es uno de los rostros que nunca fallan en Benidorm. La colaboradora de 'Sálvame' se reencontró en la capital de la Costa Blanca con parte de sus familiares, entre ellos su madre con la que se fundió en un emotivo abrazo tras más de tres meses separadas por el confinamiento. La conocida como la 'princesa del pueblo' compartió el momento en Instagram.Asimismo, la patronal hotelera de Benidorm, Hosbec, con la colaboración de Visit Benidorm, han lanzando una campaña con cinco instagramers para promocionar las medidas tomadas contra el covid-19. Las influencers que participan en la campaña son la actriz españolaconocida en Instagram como 'Torrebe' (194.000 seguidores);(190.000);(119.000);(230.000); o(231.000).Dos rostros muy populares en la prensa del corazón también han elegido la provincia para pasar unos días de vacaciones. Es el caso de los concursantes de 'Gran Hermano'. En el caso de la primera, se desplazó en coche hasta Alicante desde Madrid junto a su hijo Martín para pasar unos días junto a su familia paterna.Por su parte, la youtuber, que cuenta con más de un millón de suscriptores en Youtube, ha compartido en los últimos días fotografías en laasí como en una playa para perros de Alicante.Hasta el momento en este verano no se ha podido ver en la Costa Blanca a rostros populares como los cantantes, que se han declarado en muchas ocasiones como enamorados de Benidorm. Asimismo, la conocida actriz cómica estadounidenseconocida por sus papeles en 'Y de repente tú' o 'Qué guapa soy', no ha visitado el que califica como "su lugar favorito en el mundo fuera de Estados Unidos":