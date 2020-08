La mujer de Anabel Alonso, Heidi Steinhardt, denuncia mensajes homófobos en Instagram.

Por mucho que se avance socialmente y se conquisten derechos siempre hay quien nos recuerda a tiempos pasados y un poco más oscuros, sobre todo en las redes sociales. Ocurre muchas veces cuando se exponen familias diversas en las redes, que entre mensajes de apoyo o simple normalidad aparece algún comentario homófobo. Algo así les ha pasado a Anabel Alonso y su mujer, la actriz y directora Heidi Steinhardt, después de que el pasado 10 de agosto publicaran una tierna imagen donde Anabel posaba con Ígor, el hijo de ambas. "Caras que lo dicen todo", escribió entonces la intérprete en el comentario de una imagen que no reflejaba más que felicidad.

No obstante, la instantánea no fue de agrado para todo el mundo y hubo algún comentario homófobo que Steinhardt se apresuró a denunciar a través de su propia cuenta.



"La libertad es lo más cercano a la felicidad. Y lo más preciado que pudimos conquistar a lo que largo de los siglos. El prejuicio es lo más cercano al infierno. Y lo infernal a nadie gusta, creo. El mundo está cambiando y los intolerantes pronto seréis minoría".



"Nuestro hijo llegó rodeado de amor, de alegría y de libertad. Y así lo vamos criar. Y a todas las personas prejuiciosas que, cobardamente, detrás de una pantalla opinan y nos juzgan sobre nuestra edad para maternar o sobre nuestra condición de pareja, os digo: GRACIAS. Gracias por mostrar la arista putrefacta de la sociedad".



El mensaje ha conseguido cientos de "Me gusta" en Instagram y recoge ya cientos de mensajes de apoyo.