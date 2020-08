'Paris Match' despide a Valérie Trierweiler, ex de Hollande

La revista semanal francesa 'Paris Match' ha despedido a la periodista Valérie Trierweiler, expareja del expresidente de Francia François Hollande, que ha dicho este jueves estar en estado de shock por esa decisión.



Trierweiler, de 55 años, escribía allí desde 1989, primero en la sección de política y después en la literaria.



"Me enteré de mi despido de 'Paris Match', donde trabajaba desde hace 30 años, de forma brutal, en pleno verano y durante mis vacaciones. Ese despido sin ningún motivo válido me deja en estado de shock y de asombro", ha indicado la reportera en Twitter.



j'ai appris en plein cœur de l'été et pendant mes congés de façon extrêmement brutale mon licenciement de Paris Match où je travaillais depuis trente ans. Ce licenciement sans aucun motif valable me laisse en état de choc et de sidération. #parismatch