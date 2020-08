Adara Molinero coincide con Gianmarco Onestini en sus vacaciones en Alicante

Alicante es el destino elegido por Adara Molinero, ganadora de la séptima edición de 'Gran Hermano VIP', para pasar sus vacaciones de verano. La joven modelo puso rumbo a la ciudad el pasado miércoles 5 de agosto para visitar a su familia paterna, tal y como ha confirmado a través de 'stories' en Instagram.



"Me he ido en coche con mi chiquitín. Vamos a ver a mi familia, está mi abuela, mis primos, mi tío, mi hermana. Ahí toda la familia. Estoy deseando llegar", ha señalado la ganadora de 'GH VIP', que también ha publicado unas tiernas imágenes de su hijo Martin. No obstante, según señala la revista Lecturas, la visita de Adara a la ciudad podría deberse a un posible acercamiento con su padre Jesús Molinero.





Misterio resuelto, Adara ha ido a Alicante para ver a su familia pic.twitter.com/mc5fpGpPCI — GOSSIP Boy ??? (@JuanjoElCotilla) August 4, 2020

Mañana se va a Alicante y Adara esta allí, miedo me da ????????@GOnestini pic.twitter.com/P1MgHeqp53 — BOMBER??79%?REAL HASTA LA MUERTE (@2009Matil) August 5, 2020

La relación entre la joven y su progenitor se comenzó a enfriar a raíz de la participación de ella en el popular reality show de Telecinco. Y es que la defensa de Jesús a, padre del hijo de Adara, hizo que la 'gran hermana' protagonizase varioss e incluso dejaron de hablarse. No obstante, la visita a Alicante podría propiciar un acercamiento con su progenitor.Una coincidencia que, quizás, no esperaba la popular concursante es que su otro ex,, también iba a estar estos días en laY es que, tal y como ha anunciado el influencer italiano,. ¿Aprovecharán la ocasión para reencontrarse a pesar de que ahora la joven está saliendo con el también 'gran hermano'