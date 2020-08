El despertar más dulce de Toñi Moreno

Toñi Moreno está viviendo uno de sus veranos más especiales, el primero como mamá. Por ello, y pese a que por trabajo le está tocando pasarlo en Madrid - ya que está sustituyendo a Emma García al frente de 'Viva la vida' durante las vacaciones estivales de la donostiarra - las penas con pan son menos como dice el refrán, y acompañada por su hija Lola, la presentadora no puede ser más feliz a pesar de no haber podido disfrutar de sus playas gaditanas todavía.



Encantada con las audiencias que está haciendo desde que regresó como presentadora a 'Viva la vida', Toñi aprovecha todo su tiempo libre para estar con su hija Lola, que pronto cumplirá siete meses. Volcada completamente en la pequeña, la de Sanlucar acaba de compartir en su cuenta de Instagram su despertar más dulce. Tumbada en la cama, podemos ver sus piernas y posada encima, la de su bebé, que crece por momentos. Y es que según la periodista confiesa: "no es mala manera de empezar la semana. Enredadas".