El susto que Pablo López dio en su concierto en Murcia: "Me encuentro mal"

Pablo López se vio ayer en una situación en la que "nunca" se había visto en su carrera, y le pasó en la Plaza de Toros de Murcia. "¡Qué calor!", repetía varias veces entre risas el artista, pero la broma terminó volviéndose seria cuando el malagueño tuvo que parar la música a mitad de concierto para abandonar el escenario ya que se encontraba muy "mareado". No es de extrañar, dadas las altas temperaturas que registró ayer (y lleva registrando toda la semana) la capital de la Región.



"Me encuentro mal. No es broma. ¿Me podéis dar cinco minutos?", soltó a la audiencia, nada más terminar de interpretar Mama no, cuando había transcurrido una hora de concierto. En ese momento, Pablo López se ausentó durante un cuarto de hora, mientras los técnicos le instalaban un ventilador.





Pablo López (@PabloLopezMusic) cantando a pleno pulmón esta noche 'El patio' en la Plaza de Toros de Murcia. pic.twitter.com/lgNLs7v6Ds — Adrián González (@adri_gonzalez96) July 30, 2020

Después del incidente, el malagueño regresó al escenario y el público lo recibió de pie y con aplausos., dijo el cantante, y después restó seriedad al asunto diciendo que si uno tiene que caer, que sea "en un escenario". Volvió a bromear ylo que le pasó, pidió disculpas de nuevo a los asistentes por su ausencia y prometió seguir la actuación porque "había llegado al clímax" musical, aseguró.Continuó la actuación, si bien parece que fue más corta de lo habitual. Cuando le llegó el turno a El patio, el malagueño dio lo mejor de sí mismo, interpretando este espectacular tema a viva voz, sin micro, solos él y su piano. Un momento que siempre es mágico en sus conciertos, pero que ayer dejó a muchos con ganas de más.Cuando terminó el tema, dio las gracias, se levantó,. Y aunque parece ser que ahora cierra sus conciertos así, el público echó en falta una despedida. "Nos quedamos todos sentados, esperando, porque creíamos que volvería a salir.", comentaban algunas de las personas que acudieron anoche al coso murciano, donde tuvieron que encenderse todas las luces para indicar al público que el concierto había llegado a su fin.Al final fueron un total de 14 canciones las que cantó Pablo López a los murcianos, entre las que no faltaron temas reconocidos de sus tres anteriores discos como Tu enemigo, Vi, El mundo, Lo saben mis zapatos, y otros del nuevo disco, como Mama no, Mariposa o Tempo.Sin duda, Pablo López recordará esta calurosa noche, en la que ofreció el quinto concierto de su gira de verano 'López, piano y voz', un tour con el que el malagueño ha vuelto a los escenarios acompañándose solo de su piano, sin banda, para interpretar canciones de sus tres discos publicados y las nuevas de su cuarto trabajo de estudio, que verá la luz a finales de año.