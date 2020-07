Kim Kardashian habla sobre el trastorno bipolar de Kanye West

El rapero Kanye West es noticia desde que, el domingo, se presentó como candidato a la Presidencia de los Estados Unidos mediante un mitin cargado de promesas irrisorias y datos inconexos. En su discurso, en el que apareció vestido con un chaleco antibalas con la palabra "seguridad" escrita delante, prometió premiar con un millón de dólares a las mujeres que tuvieran un bebé.



Con el fin de acallar las voces de las personas que en internet y en los medios están usando la aparición de Kanye West para hacer burla de su trastorno bipolar, su mujer, Kim Kardashian ha querido defender a su marido en un comunicado subido a redes sociales, en el que ha pedido a los medios y al público "nos den la compasión y privacidad necesarias para que podamos superar esto".



En el discurso de West También hubo espacio para la controversia, ya que llegó a afirmar que la reconocida abolicionista afroamericana Harriet Tubman, que en el siglo XIX participó en una red clandestina para sacar del sur de EE.UU. a decenas de negros, "en realidad nunca liberó a los esclavos" sino que "hizo que fueran a trabajar para otra gente blanca".









El comunicado

Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene trastorno bipolar. Cualquiera que lo tenga o tenga un ser querido en su vida con el desorden, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es entenderlo. Nunca he hablado públicamente de cómo nos ha afectado esto en casa porque soy muy protectora de nuestros hijos y del derecho de Kanye a la privacidad cuando se trata de su salud. Pero hoy, siento que debería comentar sobre eso por el estigma e ideas equivocadas sobre la salud mental.Aquellos que comprenden la enfermedad mental o incluso el comportamiento compulsivo saben que la familia no tiene poder a menos que la persona sea un menor de edad. La gente que no sabe sobre esta experiencia puede ser crítica y no entender que los individuos deben comprometerse por sí mismos en el proceso de recibir ayuda sin importar lo mucho que intenten sus familia y amigos.Entiendo que Kanye es sujeto de críticas porque es una figura pública y sus acciones a veces pueden provocar opiniones y emociones fuertes. Es una persona brillante pero complicada que además de las presiones de ser un artista y un hombre negro, que experimentó la dolorosa pérdida de su madre, tiene que lidiar con la presión y aislamiento del desorden bipolar. Los que son cercanos a Kanye conocen su corazón y comprenden que sus palabras a veces no se alinean con sus intenciones.Vivir con desorden bipolar no disminuye ni invalida sus sueños ni sus ideas creativas, sin importar lo grandes o inalcanzables que les parezcan a algunos. Eso es parte de su genialidad de la que todos hemos sido testigos, muchos de sus grandes sueños se han vuelto realidad.Nosotros como sociedad hablamos de darle gracia al tema de salud mental en sus totalidad, sin embargo también deberíamos dársela a los individuos que viven con ella en los momentos en los que más la necesitan. Pido amablemente que los medios y el público nos den la compasión y privacidad necesarias para que podamos superar esto. Gracias a los que han expresado preocupación por el bienestar de Kanye y por su compresión.Con amor y gratitud, Kim Kardashian West.