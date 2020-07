Por qué la mujer de Will Smith se lió con un amigo de su hijo

A falta de nuevos títulos en la cartelera de cine debido a los meses de obligado parón por el confinamiento por el coronavirus, Hollywood está últimamente bien entretenido con los cotilleos sobre sus celebridades.



A la carnaza que está soltando el juicio en Londres de Johnny Depp hay que sumar también el escándalo que ha provocado la confesión de Jada Pinkett, la mujer de Will Smith, sobre el escarceo que mantuvo hace cuatro años con el rapero August Alsina, que entonces tenía 23 años y es amigo de su hijo Jaden.





August Alsina, en una foto de su cuenta de Instagram.



La canción sobre el "enredo" que reaviva el fuego de la polémica

Hace dos semanas, en una charla con la locutora de radio Angela Yee, el joven músicoal revelar el romance que había tenido con la actriz y esposa de Will Smith, supuestamente con la "bendición" del actor."Me senté con Will y tuve una conversación en relación a la transición de su matrimonio a una relación abierta... Él", aseguró el rapero. Mucha gente no le creyó y pensó que se trataba de una estrategia de marketing para ganar popularidad.Sin embargo, poco después la propia Jada Pinkett, en compañía de su marido, lo confirmó en su programa, que se emite a través de Facebook Watch, hablando abiertamente de esa relación, que se produjo en un momento en el que su matrimonio atravesaba una fuerte"En realidaden absoluto. Gracias a ese viaje aprendí mucho sobre mí y pude realmente enfrentarme a mucha inmadurez e inseguridad emocional", declaró la también cantante y compositora, de 48 años."Pudede manera profunda. Y cuando comencé a darme cuenta de algunas cosas sobre nosotros, él (en alusión al rapero) decidió romper toda comunicación conmigo, lo cual era. Lo dejé pasar y no había hablado con él desde entonces. Así que es un poco extraño que todo esto salga ahora", añadió Pinkett.Will Smithde su esposa diciendo que "para mí eso fue hace años", aunque negó que él diera su visto bueno.La pareja, junto a su hija Willow, ha querido huir delcon una escapada al Albany Resorts de Las Bahamas.Durante la intervención de Jada Pinkett en el programa, ella definió la relación mantenida con el joven rapero como "entanglement" (, en su traducción al castellano). Y ahora August Alsina ha lanzado una canción que lleva por título esa misma palabra "Entanglements".Como era de esperar, el vídeo de Youtube se ha viralizado y acumula yay cientos de comentariosParece que el rapero quiere rentabilizar el escándalo, ya que ahora ha vuelto a hablar del tema en una entrevista a, donde comenta las razones por las que hizo público su relación con Jada Pinkett Smith."Sentí que era necesarioy limpiar el aire", afirma el cantante, que añade que fue "una difícil decisión" y espera "no ser el causante de un problema".Alsina puntualiza que "sobre nada y realmente no siento la necesidad de hacerlo, esto sólo ha sido principalmente sobre mi libertad".