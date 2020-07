Adara Molinero se lleva una sorpresa con su piso nuevo y acaba derrumbándose

Adara Molinero, quien debería de estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida tras venirse a vivir a Madrid y así, poder estar más cerca de Rodri, se ha mostrado por las redes sociales completamente desesperada por algo que le ha pasado. Hace unas semanas ella misma contaba públicamente que había alquilado un piso en el centro para instalarse allí, hoy parece que la ilusión de su nueva casa se ha resquebrajado al ser conocedora de cómo estaba el piso por dentro.



La ganadora de 'GH VIP' ha empezado contando por sus historias: "A ver cómo os cuento esto. De verdad, estoy fatal. Fui a ver mi piso hace unas semanas y, cuando fui a verlo, obviamente, solamente vi la cocina que tenía, la cantidad de habitaciones y el salón". Y claro, nos temíamos lo peor: "Cuál es mi sorpresa cuando, al llegar, me encuentro con que todos los grifos tienen fugas de agua, la caldera no tiene contador, el timbre está roto y hay un montón de cosas rotas".





Sin poder aguantar ya el llanto, Adara Molinero se derrumbaba y explicaba la situación tan delicada que tiene: "Tengo un, llevo tres semanas ya, he pagado y no sé cómo pueden hacer estas cosas con las personas".Fuera de sí y desesperada por esta gran sorpresa, Adara Molinero ha publicado el contacto de la inmobiliaria que gestionó su alquiler y mientras, explicaba: "Yo no publico nunca una cosa así, pero es tal la desesperación que tengo...he pagado un piso y no puedo entrar porquey tengo un montón de cosas rotas. Ya no se qué hacer".