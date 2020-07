Antonia Dell'Atte, a punto de morir por el impacto de una sombrilla

Antonia Dell'Atte acaba de hacernos partícipes de un accidente que ha sufrido en la playa y que ha podido ser fatal pero que, por suerte, ha quedado en un tremendo susto. Y una mandíbula rota, todo sea dicho.



La italiana ha compartido en sus redes sociales el siguiente texto: "cómo puede cambiar tu vida de un día para otro... pero una mano desde arriba que me quiere desvió la sombrilla, que me vino como un misil por un tornado".



"Ha sido un milagro", considera, sin querer "entrar en los detalles", pero explicando que "tengo que reconstruir toda la mandíbula inferior y muchas más cosas". "Es que yo soy así, cuantas más veces caes más veces te levantas... y más fuerte volveré", comenta.



Antonia se encontraba disfrutando de una relajada jornada playera en su Italia natal cuando, a causa del viento, una sombrilla se dirigió directamente hacia donde estaba ella descansando. Por suerte, el paraguas acabó por desviar su trayectoria, salvándole la vida en el último momento. La modelo, hospitalizada y con la mandíbula inferior rota, asegura que se ha tratado de un "milagro".



Su hijo Clemente Lequio, muy afectado, no tardaba en comentar en la publicación de su madre que se trata de "un año de mierda" - en el que recordemos, ha perdido a su hermano Aless - a lo que Antonia, que adora a su hijo, contestaba: "estoy viva y esto se llama milagro. Pasará y será un verdadero cambio radical. Sabes que siempre pienso positivo".