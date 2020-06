365 días: Así es Michele Morrone, el protagonista de la polémica película erótica de Netflix

"365 días" (365 DNI) se ha convertido en la película del momento, pero no por la calidad del argumento o la actuación de los intérpretes. El filme polaco, que es lo más visto de Netflix en España esta semana, ha sido acusado de promover la cultura de la violación, rozar la pornografía y ofrecer una visión romántica las relaciones tóxicas.



La película, que ha sido vapuleada por la crítica por su vergonzante trama llena de clichés machistas, ha lanzado al estrellato a uno de sus protagonistas: Michele Morrone. El actor italiano que interpreta Massimo Torriccelli ha despertado multitud de halagos por su físico en redes sociales, así como por sus escenas eróticas, y ya supera los seis millones de seguidores en su cuenta de Instagram.





Morrone, que cumplirá 30 años a finales de 2020, también ha participado en otras películas polacas e italianas comoy ha llegado a participar en la versión de Italia de. El intérprete, además, es padre decon su exesposa, Rouba Saadeh, una diseñadora de moda libanesa. Y, tras el divorcio, llegó a trabajar comoen una remota aldea de 1.000 habitantes porque, según apunta, "no tenía más dinero en el bolsillo" y se "encontraba en un estado grave de depresión".Además de actor, modelo y jardinero, el protagonista "365 días" también se ha dedicado a la música. Morrone es cantante y guitarrista profesional y ha llegado a lanzar un disco:. Su canción más conocida es, que supera los 20 millones de reproducciones en Youtube y pertenece a la banda sonora del filme de Netflix, aunque también tiene otras como "Hard For Me", "Watch Me Burn", "Do it Like That" y "Rain in The Heart" .