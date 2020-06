Bruce Springsteen a Donald Trump: "Póngase una maldita mascarilla"

El músico Bruce Springsteen instó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que se ponga "una maldita mascarilla" al criticar la respuesta de su Gobierno a la pandemia del coronavirus, que ha causado en Estados Unidos cerca de 120.000 fallecidos.

"The Boss", en declaraciones en su programa de radio "From His Home to Yours" recogidas por el medio Esquire, dijo que el rastro de muerte que el coronavirus está dejando en el país más golpeado por la pandemia es una "deshonra nacional".

"Tenía otro programa preparado para transmitir en esta semana de este verano extraño y agitado, pero con más de 100.000 estadounidenses muriendo en los últimos meses y la respuesta vacía y avergonzada de nuestros líderes, simplemente me enfadé", dijo Springsteen.

"Esas vidas -añadió- merecían algo mejor que ser tan solo estadísticas incómodas para el intento de reelección de nuestro presidente".

El músico de Nueva Jersey se dirigió directamente al presidente: "Voy a empezar enviando un (mensaje) al hombre sentado en el Despacho Oval. Con todo el respeto, señor, muestre cierta consideración y preocúpese por sus compatriotas y su país. Póngase una maldita mascarilla".

No es la primera vez que Springsteen critica a Trump, puesto que en el pasado dijo que el presidente no tenía interés alguno en unir al país y también que no comprende el significado de lo que es ser estadounidense.

El presidente nunca ha llevado una mascarilla en público desde el inicio de la pandemia pese a que las autoridades sanitarias en Estados Unidos lo recomiendan y que se han dado casos de coronavirus en la Casa Blanca.

En una visita reciente a una fábrica de Ford, Trump rechazó de nuevo ponérsela frente a las cámaras a pesar de que tanto el presidente de la automovilística, Bill Ford, como la fiscal general de Michigan, la demócrata Dana Nessel, le pidieron hacerlo.

"No quería dar a la prensa el placer de verme" con la mascarilla, afirmó Trump cuando los periodistas le preguntaron por qué no la llevaba.