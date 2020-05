La madre de Cristiano Ronaldo explica su 'unfollow' a Georgina Rodríguez

En la era de las redes sociales un "unfollow" significa mucho más que dejar de seguir a alguien y ya son muchos los casos en los que ha servido para anunciar una ruptura o una enemistad. Así es como han entendido el unfollow de Dolores Aveiro a Georgina Rodriguez la prensa portuguesa.



Aunque ya se habló mucho sobre la relación entre la mujer de Cristiano Ronaldo y su madre, apuntando a que la española no era recibida con entusiasmo en el entorno familiar, lo cierto es que parecía que las aguas se habían calmado. Sin embargo, la polémica ha resucitado después de que Dolores haya dejado de seguir a su nuera en Instagram.



Pero esta vez la madre del futbolista ha roto su silencio para justificar lo sucedido con una excusa que no ha convencido a los medios lusos, y es que ha asegurado que se trata de un error: "Yo simplemente no sé cómo usar Instagram. Este texto me lo ha escrito mi hija (todavía no sé cómo hacer stories). Solo sé publicar fotos y leer comentarios", sentenciaba Aveiro.





Pero su hija Elma ha sido mucho más contundente: "Me acabo de encontrar con esta noticia, y empiezo a pensar que, además de que esta pandemia está afectando vidas,No quiero ser grosera, pero a veces tengo ganas de enviarlos a todos a la mierda. Solo pido una cosa, que respeten a mi familia y, especialmente a mi madre, y que no se inventen cosas que no tienen sentido", ha declarado publicando la noticia de la supuesta mala relación entre madre e hija.y haciendo oídos sordos ha presumido de cuerpazo a través de su misma cuenta de Instagram, donde ha anunciado que ha protagonizado su primera portada portuguesa apareciendo en la revista Women's Health, donde precisamente le ha comentado su cuñada Katia, demostrando así la buena relación que les uniría.