Dolly Parton quiere ser portada de 'Playboy' por su 75 cumpleaños

La cantante Dolly Parton tiene claro el regalo perfecto para celebrar su setenta y cinco cumpleaños, pese a que queda casi un año para que sople las velas nuevamente. Incluso habiendo cumplido setenta y cuatro el pasado diecinueve de enero, la estrella continúa al pie del cañón dándolo todo en conciertos, programas de televisión y entrevistas. De hecho, en una reciente entrevista con 60 Minutes Australia, Parton aseguró que no pensaba jubilarse nunca.

"No planeo retirarme. Acabo de cumplir setenta y cuatro años. Planeo estar en la portada de la revista Playboy nuevamente", comenta con total convicción. "Mira, me convertí en la portada de la revista Playboy hace años. Así que he pensado que sería un puntazo si me dejan intentarlo otra vez, aunque no sé si lo harán ... Ojalá pueda volver estar en la portada para mi setenta y cinco cumpleaños", explica Dolly.

La cantante fue la primera mujer estadounidense en aparecer en la portada de la mencionada revista en el año 1978, cuando tenía tan solo treinta y dos años. La icónica portada presentaba a Dolly con un escotado body negro y las famosas orejas de conejo de Playboy, un atuendo que estaría dispuesta a volver a ponerse para protagonizar de nuevo la portada: "Probablemente podría utilizarlo de nuevo. Tal vez. ¡Sigo teniendo las mismas tetas!", finaliza Dolly con gracia.

Además, tiene claro que su apariencia no va a cambiar por mucho que pasen los años, tan solo necesitará un poco más de maquillaje: "Soy un poco caricaturesca y los dibujos animados no es que envejezcan mucho. ¡Cuando tenga 90 años, probablemente seguiré teniendo la misma apariencia! ¡Solo tengo que añadir una capa más gruesa de maquillaje y más extensiones!", finaliza la cantante. Si ella lo tiene claro, nosotras también.