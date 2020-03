Sandra Gago: "Feliciano López y yo somos muy niñeros"

Sandra Gago está viviendo una de las etapas más felices de su vida y es que desde que se dio el 'Sí, quiero' con Feliciano López la joven no ha parado de viajar junto a su marido. En esta ocasión Sandra se convirtió en la embajadora de la nueva tienda de la marca Salsa en el centro de la capital y es que por el momento quiere encaminar su carrera al mundo de la moda y la organización de eventos que es en lo que se ha centrado en los últimos meses.

Estás compaginando tu carrera como modelo con el mundo de organizadora de bodas.

Sí, surgió hace unos años ya, cuando conocí al equipo con el que desde enero trabajo, aprendo, es un año que me lo quiero tomar de aprendizaje para coger experiencia y para aprender de ellas. Esto surgió hace dos años cuando las conocí y me comprometí, ellas organizaron mi boda y me involucré tanto en ese proceso que cuando nos casamos decidí trabajar con ellas, llevamos tres meses, estoy muy contenta, es un proyecto de futuro junto al mundo de la moda. Quiero hacerlo bien, quiero aprender, coger experiencia que es cómo se hacen las cosas para que salgan bien.

El mundo del periodismo lo tienes aparcado. No sé si llegaste a terminar la carrera.

Me gradué en la carrera de periodismo, me faltan todavía unas asignaturas por terminar, es verdad que este año estoy dando prioridad a otras cosas como mi trabajo en la moda y esta nueva ilusión de la organización de eventos, lo retomaré el día de mañana, por amor propio es algo que tengo que terminar. Este año mis prioridades son otras facetas.

Al final gracias a tus trabajos viajas mucho. ¿Cómo se vive todo el día viajando?

Es verdad que si no es por una cosa es por otra pero somos un poco trotamundos. Es una experiencia maravillosa, la verdad es que creo que debo sentirme muy afortunada, es una oportunidad que ahora también es el momento de poder hacerlo, es verdad que muchas veces se agradece estar en casa pero bueno, vivo el día a día y de momento estoy disfrutando de viajar, de mi trabajo, de mi vida personal y de todo. Lo llevo muy bien.

¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando estás en casa?

Lo que más echo de menos cuando estamos fuera de casa es a mi perro. Se le quiere mucho, le he cogido mucho cariño desde que está en casa con nosotros y se le echa mucho en falta. Tiene un tamaño importante y no nos lo podemos llevar de viaje, si fuera por mí me lo llevaría a todos lados. A mis amigas también, que si me oyen me van a regañar, a mi familia y a mis amigas también.

¿Balance del matrimonio?

Todo igual de bien, igual de unidos, la verdad es que no ha cambiado nada, si ha cambiado algo es a mejor así que bueno, todo muy bien, igual que siempre.

Entra en tus planes la maternidad o eres muy joven.

Es verdad que yo también soy muy niñera, ambos somos muy niñeros, es un proyecto de futuro que por supuesto nos hace mucha ilusión, siempre digo que hay algo a lo que yo no quiero ponerle fecha, cuando llegue llegará. A día a hoy vivimos el día a día, estamos disfrutando de nuestro momento personal y profesional, cuando llegué, llegará y ya está, siempre es una noticia bonita.

A lo mejor esperar a que Feli se retire.

Como te digo, preferimos no ponerle fecha y ya llegará.

Habéis llegado de la segunda luna de miel.

No era luna de miel, es verdad que este destino en el que hemos estado es un destino maravilloso, Acapulco, México nos encanta, la gente de allí nos trata muy bien y es un sitio estupendo pero hemos estado allí por un torneo que se jugaba allí. Hemos estado muy bien, es un sitio increíble.

Mientras Feli está concentrado, tú tienes tiempo libre.

Depende de la ciudad en la que estemos pues hacemos turismo, yo también aprovecho para trabajar un poco desde la casa en la que estemos o en el hotel, para hacer ejercicio, intento aprovechar el tiempo lo máximo posible para hacer esas cosas que estaría haciendo aquí en casa.

¿Qué te aporta Feli? Nadie daba mucho por vosotros pero mira.

Es una pregunta que me hacéis siempre, me aporta lo que me aporta un compañero de vida que al final es lo que somos. Como cualquier paraje esos valores y esa estabilidad que yo creo que es fundamental y por supuesto todo el amor del mundo. Todo muy bien.

Diferencia de edad, que es poca en los tiempos que corren.

La diferencia de edad nada, la verdad es que no es algo que hayamos tenido en mente, es obvio que desde fuera la gente sí que habla pero nosotros es algo que nunca hemos tenido presente.

Tú has madurado antes de tiempo.

Al final la situación personal y profesional a veces te llega antes, otras veces después. Yo empecé a trabajar con 15 años y con 17 o 18 ya empezaba yo a ir a los trabajos sola. Eso es verdad que te hace un poco madurar antes, sobre todo a ser independiente. A saber apañártelas tú sola.

Le dio un poquito de vértigo a tu familia que pasases de ser alguien no conocido por la calle a cambiar de situación.

No, en absoluto porque al final como cualquier padres lo que quieren es verme feliz, ellos me veían felices desde el primer momento y ya está, eso es lo más importante. Ver a tu hija o a tu hijo feliz.

Alba relajada y enamorada ahora. Fonsi ha dicho que si ella está tranquila les deja más tranquilos.

Siempre contesto lo mismo y entiendo que me hagáis la pregunta pero de ese tema no hablo, nunca me he pronunciado.