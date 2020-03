Camila Cabello cumple 23 subiendo su primer desnudo

¡Feliz cumpleaños, Camila Cabello! La exitosa cantante cumple este martes veintitres años y lo hace rodeada de éxitos, tanto en el terreno profesional como en el personal. Camila ha sabido ganarse al público desde el momento uno, desde ese casting que hizo para The X Factor en 2012 que la llevó a formar parte del grupo Fifth Harmony y saltar a la fama internacional. Y sin duda alguna, separarse del mencionado grupo fue la mejor decisión que pudo tomar de cara a su carrera profesional.



Fue en ese momento a principios de 2017 cuando su carrera finalmente despegó. Con 'Crying in the club' y 'Hey Ma', una colaboración con Pitbull y J Balvin, Camila asentó las bases de su carrera en solitario y desde ese momento no hizo más que subir y subir en las listas de éxitos. Pero, sin duda alguna, fue 'Havana' la canción que terminó de catapultar a Camila a lo más alto. Desde entonces no ha parado en ni un solo momento y ha hecho grandes colaboraciones, como 'Mi persona favorita' con Alejandro Sanz o 'Señorita', con Shawn Mendes.



De hecho, fue esta última colaboración la que más cambios ha traído a la vida de la joven. Las chispas saltaron desde el momento uno entre ella y Shawn y, a mitad del verano, terminaron de confirmar su relación con una sensual e intensa actuación en los MTV VMA. Desde entonces, la pareja disfruta de un idílico amor que levanta suspiros y pasiones por allá donde pasa.



Su foto más especial

Para empezar a celebrar su veintitrés cumpleaños, Camila ha decidido publicar una fotografía en sus redes sociales bajo la descripción: ", así que voy a publicar mi primer desnudo en Internet", un desnudo muy tierno y adorable que muestra a la cantante cuando era un bebé. Una graciosa foto en la que aparece recién salida de la bañera y semidesnuda, tan solo cubierta con una toalla azul.Al momento la instantánea se ha visto bombardeada con miles de comentarios cargados de cariños, muchos de ellos deseándole un feliz cumpleaños. Destaca entre todos el mensaje dequien mantiene una gran relación de amistad con Camila: "Feliz cumpleaños, mi talentosa y amable y humilde hermana pequeña... Y sí, estás preciosa", han sido sus palabras, acompañadas de emojis de corazones y risas. Estamos deseosas de saber como pasa la joven su cumpleaños, ¡pero estamos más deseosas todavía de saber qué tienepreparado para ella!