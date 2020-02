Kike Mateu, el periodista valenciano de El Chiringuito contagiado: "El coronavirus me ha fichado"

Dicen que el humor es la mejor medicina. Eso debe pensar Kike Mateu, colaborador de 'El Chiringuito', que fue diagnosticado como el primer caso de coronavirus en Valencia. Y es que el periodista, que está ingresado en el Hospital Clínico tras viajar a Milán para cubrir el partido Valencia CF - Atalanta, ha querido lanzar un mensaje tranquilizador señalando que "está muy bien" e incluso narra en tono humor su evolución en Twitter: "Menuda fiesta tenemos montada ¿no?".



El periodista incluso lanzó un tuit premonitorio el 24 de febrero, unos días antes de ser diagnosticado como el primer caso de COVID-19 en Valencia. "Son las 20 horas. Toca tomarse la temperatura. Espero las vuestras", escribieron desde la cuenta de Peña Coronavirus Milano. "37.2 ¿Tocado?", respondió Mateu.





De igual forma, Kike Mateu ha querido intervenir en el último programa de de 'El Chiringuito' para lanzar un mensaje de tranquilidad:, con lo cual, un poco de tranquilidad a todo el mundo que me ha acompañado en el viaje: mis compañeros de medios de comunicación, que me han estado arropando fantásticamente en las últimas horas para saber cómo está la persona, y a partir de ahí, empezar la recuperación.que no es mucho más importante, quecon el aislamiento lógico y obligado para no contagiar a nadie". "Me hubiera gustado entrar en Jugones para hablar de un fichaje del Valencia, que falta le hace, pero al final me ficharon a mí. El coronavirus me ha fichado ", sentenciaba.Desde su diagnóstico, Kike Mateu no ha parado de comentar en redes sociales la evolución del coronavirus y el humor no ha faltado. ". Menos mal que dejé el coche bien aparcado...", tuiteaba el colaborador de 'El Chiringuito' que afirmaba que le daba más miedo ponerse al día de lo publicado en las redes sociales, las webs y la televisión que los virus.No obstante, el colaborador de 'El Chiringuito' también se ha mostrado muy crítico con la gestión de Sanidad desde su viaje a Milán: "Si 2.300 valencianistas viajaron a Milán y allí está el gran foco de coronavirus de Europa ¿qué esperan aquí las autoridades locales y nacionales en? ¿O estamos esperando dos semanas a ver qué flauta suena?". "Cuatro días han estado esperando tranquilamente. Claro está, que el fin de semana no se perdona. Hay que librar...", añadía el martes.