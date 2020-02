Lorena Gómez confirma el sexo del bebé que espera junto a René Ramos

Lorena Gómez ha puesto rumbo a Sevilla para participar esta noche en el concierto Una Noche de Rock Desesperada. Un tributo al histórico Pepe Roca que tendrá lugar en el Fibes de la capital hispalense.

Tremendamente emocionada con esta actuación, Lorena llegaba a Sevilla para confirmar el sexo del bebé que espera junto a René Ramos, el hermano del futbolista Sergio Ramos.

"¡Efectivamente, es niño! Lo confirmo ya, ahora mismo, porque me estáis preguntando todos, todo el mundo me está preguntando por redes, bueno ya lo dije el otro día. Estoy muy contenta de estar aquí en la tierra de mi niño, porque claro, tiene sangre sevillana", explicaba Lorena.

Un pequeño que todavía no tiene nombre: "Pues eso ya os lo diremos es sorpresita. Obviamente yo creo que va a estar muy claro, pero hay que barajar". Y en lo referente a si va a seguir la estela de sus cuñados, Pilar Rubio y Sergio Ramos, la cantante no lo tiene tan claro: "Yo de momento no lo sé. De momento solo uno y ya veremos cómo se porta para seguir adelante".