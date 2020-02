Kim y Kourtney Kardashian se enzarzan en una pelea que termina en golpes

La nueva temporada de 'Keeping up with the Kardashians' viene pisando fuerte. El 'teaser' del reality que se ha publicado en YouTube muestra a Kim, Kourtney, Khloé Kardashian y Kendall Jenner desesperados.

Unas imágenes donde se puede apreciar la ruptura familiar que se vive dentro del clan. Kim y Khloé intentaron en la pasada temporada que su hermana mayor Kourtney tuviera menos protagonismo para que pudiera guardar una mayor privacidad, como ella misma deseaba.

Una situación que se ha vuelto en su contra por lo que se ve en estas imágenes. A la disputa inicial de Kourtney con Khloé se suma la tremenda bronca que protagoniza la primera con Kim Kardashian. La pelea termina en golpes.

Los fans de 'KUWTK' se encuentran en shock después de ver este primer vídeo promocional. Aún así, habrá que esperar hasta el próximo mes de marzo, concretamente al día 26, para saber cómo acaba este enfrentamiento tan acalorado entre hermanas.

Por su parte, Kourtney ya ha mostrado un fotograma del reality donde se la puede ver mirando directamente a cámara en lo que serían sus "confesiones".