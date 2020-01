El despiste de Soraya Arnelas tras ganar la Lotería del Niño

Los despistes pueden jugarnos malas pasadas. En ocasiones, sus importantes como el que se ha llevado la cantante Soraya Arnelas. La extriunfita ha comenzado el año con una buena noticia, le ha tocado la lotería, aunque ha pasado un mal trago al no encontrar los décimos premiados. Soraya confesaba en redes que un familiar le había regalado dos décimos de la Lotería del Niño, cuyo sorteo se celebró el pasado 6 de enero.

«Hoy es un día especial. Resulta que mi tío José en Nochebuena siempre nos regala un boleto de la lotería del Niño. A ver, obviamente no me ha tocado 'El Gordo', pero me ha tocado. ¿Y sabéis lo que pasa, no? Que no lo encuentro. Ni el mío ni el de Manuel», contaba a través de las historias de Instagram.

Aunque no ha hecho público el premio que ha ganado, por poco que sea ha debido poner patas arriba sus pertenencias para encontrar los boletos que finalmente han aparecido.