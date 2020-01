Gloria Camila estalla contra Sofía Suescun: "Cómprate una vida"

Gloria Camila ha comenzado el año de la mejor forma posible y es que la hija de Ortega Cano está feliz por haber encontrado un nuevo chico con el que compartir su vida. Intentando mantener la privacidad de su chico a buen recaudo, Gloria ha vuelto a estallar en contra de Kiko Jiménez y Sofía Suescun.

En cuanto a las últimas declaraciones de Suescun sobre las supuestas infidelidades de Gloria a Kiko con su actual pareja, la hija de 'La más grande' fue rotunda en su llegada a la capital madrileña donde se mostró algo incómoda por la presión de la prensa a su chico, David: "Es que lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro. ¿Cómo era la frase de cómprate una vida? Pues eso, Sofía cómprate una vida".

Además, Gloria Camila habló claro de la forma de actuar de la de Pamplona: "Te voy a dar una información gratuita. Esta chica intenta buscar el protagonismo y luego manda a sus clubs de fans al ataque así que una vez más miente".

En cuanto a su ex, Kiko Jiménez, Gloria le desea lo mejor: "Pues yo a él sí que le deseo toda la felicidad porque le hace falta, en la cara se le nota, a veces la nieve daña".

Unas declaraciones de lo más contundentes en las que muestra su deseo para el año que comienza: "Es que me da igual, es un año nuevo, es una nueva vida, esas personas ya son parte del pasado, pasado pisado. A ver si me dejan hacer mi vida en paz y que dejen a mi chico en paz, es anónimo, no creo que lo conozcan. Esta gente es mejor que se preocupe por sus vidas".