Laura Escanes muestra su cuerpo tras dar a luz

Laura Escanes ha querido mostrar sin tapujos cómo está su cuerpo dos meses después de haber dado a luz a su pequeña Roma. La joven ha compartido dos fotografías en su perfil de Instagram donde se la ve en pleno embarazo y en la actualidad.





Tan natural como siempre, la mujer de Risto Mejide explica que todavía está unos kilos por encima de su peso normal y que tiene alguna que otra estría. Unas revelaciones que sirven para demostrar que"2 meses después de dar a luz he empezado a entrenar. Estoy 4kg por encima de mi peso antes del embarazo y (obviamente) aún hay barriguita fuffly como yo le llamo. Tengo algunas estrías en la cara interna de las piernas y ayer entrenando necesitaba más descansos. Cada cuerpo, cada embarazo, cada post parto y cada mujer somos un mundo distinto. No nos comparemos, no queramos correr.", escribe la influencer catalana en su perfil.Laura Escanes está radiante en esta nueva etapa de su vida dondePoco a poco, la joven va recuperando sus actividades diarias después de dar a luz. Una nueva etapa como mamá que le está reportando muchísima felicidad.