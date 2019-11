La respuesta de Leticia Dolera a Lidia Bedman tras denunciar el "linchamiento" por ser mujer de Santiago Abascal

La actriz Leticia Dolera se ha pronunciado acerca del "linchamiento" en redes sociales denunciado por la influencer alicantina Lidia Bedman tras la publicación de una fotografía junto a su marido, el ultraderechista Santiago Abascal.



"Usar la sexualidad como herramienta de opresión o amenaza es MACHISMO. Criticarla a ella por la ideología de su marido es MACHISMO. Si bebieron o no antes de hacerlo...es el mismo MACHISMO. La única ideología de género que existe es el MACHISMO.¿Cómo se combate? Con FEMINISMO", ha señalado la conocida actriz.





"'estos son algunos de los mensajes que he recibido. (...) La educación y el respeto es algo que algunos nunca aprendieron, ni son capaces de aprender. ¿Cómo llamamos a este linchamiento?Porque la gran mayoría que me insulta con ese odio son mujeres. Se les llena la boca de tolerancia, respeto y libertad y actúan como energúmenos llenos de bilis y odio", denunció la influencer alicantina Lidia Bedman en Instagram. ", dibujan monstruos y los únicos que desean monstruosidades son ellos, incluso para los niños", añadió.La esposa del líder de Vox también criticó que se le ha. "Pero esto no es machista, ¿verdad ?", sentenció Bedman.