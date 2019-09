Arantxa de Benito y Romina Belluscio, en pie de guerra

Romina Belluscio trata de mantenerse al margen de toda la polémica generada entorno a su pareja, Guti, y a la exmujer de este, Arantxa de Benito. Aunque parecía que las aguas estaban en calma, la empresaria no dudó en reclamar más atención para sus hijos en su última intervención ante los medios.

"Al final para mí Jose es el padre de mis hijos y siempre será parte de mi familia. Me da pena que haya otras familias que no piensen y sientan lo mismo y les hagan partícipes de la misma manera", explicaba Arantxa y añadía: "Yo tuve un calentón que me duró 5 minutos pero que fue muy polémico del cual no me arrepiento, las cosas se dicen y se sienten en el momento, quizás no debería haberlo publicado pero es verdad que eran sentimientos que sentía en el momento. A veces cuando el peso es muy grande y piden mucho de ti tus hijos, la mochila pesa, son 18 y 17 años, a veces es demasiado peso para mí. De ahí el calentón de aquel entonces".

Unas declaraciones en las que también hablaba de la modelo argentina: "Para ella no hay dos niños más, hay una familia que son su marido y su hijo, es el padre el que tiene que tomar conciencia de que tiene dos hijos, digo yo".

Unas palabras a las que Romina no ha querido responder. Muy calmada, la mujer del deportista aseguraba ante las cámaras que no tiene nada que decir.