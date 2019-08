Tamara Gorro desafía el puritanismo de Instagram

"Una foto como mi madre me trajo al mundo, desnudita". La influencer Tamara Gorro ha querido desafiar la censura de Instagram publicando una imagen en la que aparece de espaldas y haciendo el pino, pero con su cabeza como base.



"Estábamos en la playa y María me hizo una foto, pero no una foto cualquiera. La foto es muy bonita y llevo días pensado si la subo o no. La voy a subir", relataba la modelo a sus seguidores en esta red social. "La Gorro al revés", escribía en su cuenta.





No es su primer posado sin ropa

La instantánea,y que ha superado los 100.000 "likes" en poco tiempo, acumula comentarios de fans y compañeros.La influencer es en los últimos tiempos una de las famosas más "". Hace unas semanas, durante sus vacaciones con su pareja, el futbolista, publicaba una imagen que bautizó como "". En ella aparecía con el cuerpo embadurnado de arena."Me desnudo porque quiero. Me desnudo porque. Me desnudo porque no soy diferente. Me desnudo porque soy libre", escribía la youtuber en su cuenta de Instagram hace un año, cuando publicó su primer desnudo.