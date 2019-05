Jorge Javier y el padre de Dakota, cara a cara después de la polémica

Jorge Javer está protagonizando más polémicas en esta edición de Supervivientes que los propios concursantes y después de su desorbitado y duro enfrentamiento contra Toñi y Encarna Salazar por abandonar el concurso, el presentador no dudó en enfrentarse a Dakota desatando de nuevo la polémica.

Con el carácter que la define, Dakota no dudó en criticar la injusticia de que Isabel Pantoja fuese la única de los concursantes en recibir una llamada de sus familiares, a lo que Jorge le respondió que estaba previsto que ella hablase con su padre pero que ahora por "niñata" no le iban a poner la llamada, a lo que Dakota se reveló criticando tanto al programa como al presentador, suplicando que le dejasen hablar con su padre, a lo que Jorge le contesto: "con los numeritos que le montabas en Hermano Mayor y ahora quieres hablar con él", recordando el pasado más oscuro de la concursante, que no dudó en decirle al catalán que no se pasara.

Tras el fuerte encontronazo, Jorge Javier y el padre de Dakota se han visto las caras en Sábado Deluxe. "Me sirvió mucho tu templanza en aquel momento. Sé por lo que pasáis los familiares", le agradecía Jorge al entrevistado, reconociendo que se confundió en las puertas.

"Tras el encontronazo no me fui a mi casa y me pasé del tema. Hago mi propio examen de lo que ha sucedido porque mi trabajo me importa mucho, ¿lo hubiera hecho de otra forma? Claro que sí. Pero el fondo es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo y cuando salga Dakota me gustaría hablar del tema tranquilamente, los dos a solas, y contárselo para que conozca los entresijos del mundo de la televisión, para que lo sepa si quiere dedicarse a esto", seguía reconociendo el presentador.

"Para mí todos los concursantes merecen mi respeto porque son los elementos con los que trabajo, pero no todos son iguales. No es lo mismo Isabel Pantoja que Dakota, al menos hoy. Eso no son favoritismos. Y es que para Jorge Javier la Pantoja es como tener a Messi en un partido de Champions: Hay que aprovecharlo, no es favoritismo", defendía Jorge Javier.

El padre de Dakota aseguraba que el comentario fue muy desafortunado y que les hizo daño, ya que recuerda una etapa de Dakota de la que se arrepiente y que la persigue como un lastre, pero no dudó en firmar la paz con el presentador del programa en un alarde de educación y saber estar.