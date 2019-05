El sorprendente antes y después de los famosos que se han hecho un injerto capilar

La alopecia no perdona a nadie y eso lo saben hasta los famosos. En los últimos años han sido muchos los actores, deportistas o personajes televisivos que se han decantado por luchas contra los avances de la incipiente calvicie con injertos capilares. Estos son algunos de los casos más sonados.





I see someone shaved his head off pic.twitter.com/R2a4r2mx6b