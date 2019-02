Albert Rivera y Malú, romance a la vista

'Semana' se ha destapado en el quiosco con una noticia rosa de esas que se llaman "la noticia del año" (con permiso de la boda de Rafa Nadal). Albert Rivera y Malú cortejan. La revista relata un seguimiento a la pareja y cuenta que ambos quedan de vez en cuando en sus casas, a ella la recoge un coche y la lleva al domicilio de él de forma discreta, el día de San Valentín lo pasaron juntos como dos enamorados...

El líder de Ciudadanos y aspirante a gobernar España tiene el corazón vacío, ya que rompió hace algunos meses con Beatriz Tajuelo. La cantante también está sola que se sepa, después de varios noviazgos sonados, el último con Gonzalo Miró. Con todo, la comidilla está servida y su posible noviazgo será una delicia para el colorín, pero también para la prensa "seria". Y es que ambos mundos, el rosa y el político, han ido y van siempre irremediablemente unidos.

La revista completa su portada, llamada a dar mucho que hablar, con tres historias más: Ana Obregón ficha por 'Master Chef Celebrity', su hijo se ha echado novia y un reportaje sobre los muebles que subasta María Teresa Campos.

En 'Hola' dan el protagonismo de su portada a la Reina Letizia y su reciente viaje a Marruecos. La retratan con una gran foto de rostro con la cabeza cubierta por un velo. La revista habla de que la monarca "sorprendió" en su visita al país por el citado velo, un vestido joya y la capa de Mohamed VI.

El noviazgo de Marc Márquez y Lucía Rivera fue destapado por esta publicación la semana pasada y ahora abundan en ello con la foto del primer beso "de la pareja del momento", aunque poco les va a durar el título de confirmarse el de Albert y Malú. Elsa Pataky tiene la vida hecha en Australia pero no pierde comba en España. La actriz y mujer de Chris Hemsworth cuenta en "Hola" los detalles de su vida en las Antípodas y de paso aclara "cosillas" del lío que se ha montado a cuenta de la construcción de su nueva casa en un paraíso natural donde los vecinos no ven bien tanto despliegue de grúas, hormigoneras y cemento.

Inesperada noticia en 'Lecturas', que da cuenta de que María Lapiedra ha roto con Gustavo. "Me ha humillado", dice ella, que recibe en casa a la revista para contar los detalles. Mientras, en 'Diez Minutos' abren con la misma historia pero desde el otro punto de vista, el de Gustavo. "Me he sentido arrastrado", espeta. La pareja vuelve así al candelero y todo indica que dará mucho que hablar en los próximos días. El mundo del colorín se completa en el quiosco con otras historias que ambas publicaciones llevan a portada: el nuevo novio de Laura Matamoros y el viaje de Letizia a Marruecos, en 'Diez Minutos'; el juicio ganado por Mila Ximénez a Makoke y el malestar de Ana Obregón con su ex Alex Lequio, en 'Lecturas'.