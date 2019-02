Cepeda agrede a un joven por llamarle "calvo"

El cantante Luis Cepeda, exconcursante de "Operación Triunfo", agredió el pasado sábado a un joven en una discoteca de Santiago de Compostela después de que éste le llamase "calvo".



El intérprete de "Esta vez" se encontraba de fiesta con sus amigos cuando un chico se dirigió a él al grito de "Cepeda calvo". Su reacción fue darle un guantazo que, lejos de amedrentar al joven, le hizo bastante gracia a juzgar por su reacción mientras un amigo del artista le apartaba.





Nunca pense que me atrevería a subir esto pero aquí estamos #FueraComplejos pic.twitter.com/TAs5uNFpJI — Morphine?? (@MorphineGH) 21 de agosto de 2018

Cepeda, que tiene 29 años, no sufre de momento alopecia alguna. ¿Por qué recibió ese calificativo y le molestó tanto? Para entenderlo hay que remontarse tiempo atrás, cuando el cantante pidió a través de las redes sociales que alguien le hiciera un cartel promocional para su gira.La petición fue criticada y generó una gran cantidad de memes, entre los cuales se hizo viral uno donde le habían quitado el pelo a golpe de Photoshop.Al parecer, el sambenito que arrastra desde entonces no le agrada nada al ex de Aitana Ocaña.